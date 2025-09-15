Mais de 80 mil empregadores vão receber notificações para regularizar FGTS de domésticos
Débitos somam mais de R$ 375 milhões e envolvem cerca de 154 mil trabalhadores domésticos
A partir da próxima quarta-feira, mais de 80 mil empregadores em todo o Brasil começarão a receber notificações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para regularizar o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de seus trabalhadores domésticos.
Os avisos serão enviados pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), plataforma oficial do governo que centraliza a comunicação com empregadores e facilita o cumprimento das obrigações trabalhistas.
Leia também
• Presidente do INSS afirma que recursos apreendidos em operação serão usados para ressarcimento
• Projeção suavizada de IPCA de 12M à frente no Focus do BC passa de 4,45% para 4,43%
• "Prévia do PIB" recua 0,5% em julho e marca terceiro mês seguido de queda
Segundo o MTE, os débitos somam mais de R$ 375 milhões e envolvem cerca de 154 mil trabalhadores domésticos. O estado de São Paulo lidera com 26,5 mil empregadores, 53 mil trabalhadores e quase R$ 136 milhões em atrasos.
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia também têm números altos, enquanto Roraima, Amapá e Acre apresentam débitos inferiores a R$ 1 milhão.
Como funcionam os alertas
Neste primeiro momento, os avisos têm caráter orientativo, com o objetivo de estimular a regularização voluntária até 31 de outubro. Quem não atualizar a situação dentro do prazo poderá ter o caso encaminhado para notificações formais e cobrança dos valores devidos.
O MTE recomenda que os empregadores verifiquem com frequência as mensagens no DET, para não perder prazos e evitar problemas legais. As notificações têm validade legal e são consideradas recebidas automaticamente 15 dias após o envio.
DET obrigatório para MEIs e empregadores domésticos
Desde agosto de 2024, o DET passou a ser obrigatório para microempreendedores individuais (MEIs) e empregadores de domésticos. Todos os CPFs e CNPJs já têm cadastro automático, mas é necessário manter os dados de contato atualizados. A atualização é gratuita e pode ser feita a qualquer momento.
O DET é usado para enviar comunicados oficiais da Inspeção do Trabalho, como fiscalizações, intimações e notificações. Quem não mantém os dados atualizados corre o risco de não receber avisos importantes e ser autuado por perda de prazo ou descumprimento de obrigações.