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Mais de um quarto dos lares já tem moto no Brasil

Em nove anos, número de domicílios com motocicleta cresceu mais do que carros

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Mais de um quarto dos lares já tem moto no BrasilMais de um quarto dos lares já tem moto no Brasil - Foto: Canva

O número de lares que possuem ao menos uma motocicleta vem crescendo no Brasil nos últimos nove anos, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) Domicílios e Moradores, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Se no início da série histórica, em 2016, 22,6% dos lares (o equivalente a 15 milhões) já contavam com o veículo, esse número cresceu para 26,2% (ou 20,7 milhões) em 2025. Foram mais de 5,7 milhões de casas a mais.

Embora a presença de carros ainda seja consideralmente maior nos domicílios brasileiros, o avanço das motos teve um ritmo maior que o desses automóveis, que saíram de 47,6% para 49,1% nesse período — de 31,7 milhões para 38,9 milhões.

Já o percentual de casas que possuem tanto carro quanto moto também cresceu: de 10,7% em 2016 para 13,5% em 2025.

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Segundo William Kratochwill, analista da Pnad, o aumento de lares com veículos em geral é um efeito da expansão da renda média da população nos últimos anos, que vem aparecendo nos dados de emprego do IBGE.

— Isso acaba sendo um reflexo do que a gente vem vendo na divulgação trimestral, com o crescimento do rendimento ao longo de toda a série, e o resultado vem nessa posse dos bens. Onde temos um nívelo de rendimento médio superior, temos maiores percentuais de domicílios com carro, motocicleta, geladeira, máquina de lavar roupa — observou.

Norte e Nordeste já tem mais motos que carros
Segundo Kratochwill, é provável que a renda média menor seja inclusive um dos motivos que levam as regiões Norte e Nordeste a terem um percentual de lares com moto que chega a superar o daqueles com carros.

Enquanto no Sudeste, Sul e Centro-Oeste os domícios com carro são cerca do dobro daqueles que tem moto, no Norte, 39,5% tem motos contra 31% de carros, e no Nordeste são 34,5% contra 30%.

Mais de um quarto não tem máquina de lavar
A pesquisa também investiga a quantidade de lares com itens como máquinas de lavar roupa e geladeiras.

Embora o número de domicílios com máquinas de lavar tenha avançado quase 10 pontos percentuais desde 2016, saindo de 63% para 72,1%, mais de um quarto dos lares ainda não possui este item. No Norteste, a situação é ainda pior: menos da metade da população (42,6%) ainda precisa lavar roupas à mão ou em tanquinhos. Esse cenário é bem discrepante do Sul, onde 91,6% das famílias possui este bem.

No Sudeste e Centro-Oeste, os números também são altos: 83,1% e 83,5%, respectivamente. Já no Norte são 60% dos lares com máquinas de lavar roupas.

A geladeira, por outro lado, já tem presença quase universal em todas as regiões, chegando a 98,4% dos domicílios.

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