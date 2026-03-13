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Gasolina Mais dez postos são autuados pelo Procon por aumento irregular dos combustíveis no Recife O órgão verificou estabelecimentos nos bairros de São José, Boa Vista, Benfica, Madalena e Ilha do Retiro

No terceiro dia de fiscalizações na capital pernambucana, o Procon Recife autuou mais dez postos de combustíveis nesta sexta-feira (13). O órgão constatou a alta de preço dos combustíveis sem justificativa em estabelecimentos nos bairros de São José, Boa Vista, Benfica, Madalena e Ilha do Retiro, ao longo da Avenida Abdias de Carvalho.

O órgão de defesa do consumidor da Prefeitura do Recife está realizando fiscalizações, com o objetivo de verificar a formação de preços e possíveis aumentos irregulares repassados aos consumidores desde a última quarta-feira (11).

Até o momento, a operação já visitou e autuou 32 postos no Centro da Cidade, nas Zonas Norte, Sul e Oeste do Recife. Os estabelecimentos notificados têm um prazo de três dias úteis para apresentarem a própria defesa ao Procon Recife.

A fiscalização tem como foco identificar se existem reajustes nas bombas sem justificativa adequada, especialmente em situações em que os postos ainda possuam combustível adquirido por valores mais baixos.

Segundo o Procon, até o momento, nenhum posto de combustível apresentou uma defesa que justifique o aumento. Se comprovada a irregularidade, poderão ser aplicadas sanções ou multas pela autoridade administrativa, com base no Código de Defesa do Consumidor.

Como denunciar

No Recife, consumidores que identificarem possíveis irregularidades podem denunciar junto ao Procon Recife por meio do site oficial, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800 281 1311.

O que diz o Sindicato

Em nota, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco (Sindicombustíveis-PE) informou que está muito preocupado com o procedimento adotado nas fiscalizações aos postos na capital pernambucana.

O Sindicombustíveis-PE ainda reforçou que, inevitavelmente, após o anúncio da Petrobrás sobre o preço do diesel para as distribuidoras em R$ 0,38 por litro, o custo de aquisição dos postos nas próximas reposições de estoque aumentará.

"Ou seja, enquanto o mercado internacional pressiona os custos para cima, os postos, que são repassadores de preço e não formadores arbitrários de preço, acabam sendo colocados no centro de uma narrativa equivocada sobre aumentos", disse.

“O posto revendedor é o último elo da cadeia, sofrendo diretamente os efeitos dos aumentos das refinarias, importações, câmbio, fretes, tributos e custos financeiros. Portanto, qualquer análise séria sobre a formação de preços precisa necessariamente considerar toda essa dinâmica.”

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