"Mais inteligente do planeta": que se sabe sobre o Grok 3, IA lançada nesta segunda por Musk

No fim de semana passado, Elon Musk abalou a indústria de tecnologia com um anúncio: Grok 3, a nova versão de sua inteligência artificial generativa, será lançada nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, com uma demonstração ao vivo às 20 horas do horário local (1h desta terça-feira em Brasília).

Como Musk descreve, é “a IA mais inteligente do planeta” e, embora ainda não se tenha provas disso, suas alegações prometem crescer nessa direção.

Na última conferência da Cúpula Mundial de Governos, realizada em Dubai em 13 de fevereiro, o CEO da Tesla e da SpaceX disse que o Grok 3 está superando qualquer modelo que tenha sido apresentado com suas “poderosas capacidades de raciocínio”.

A xAI relatou que o desenvolvimento do Grok 3 foi acelerado graças ao seu supercomputador Colossus, construído em apenas oito meses.

O sistema, equipado com 100.000 GPU Nvidia H100, forneceu 200 milhões de horas de GPU para treinamento, representando 10 vezes mais capacidade do que seu antecessor, Grok 2.

Esse salto no poder computacional permitiu que o Grok 3 processasse grandes volumes de dados com mais eficiência, reduzindo os tempos de treinamento e melhorando sua precisão.

Além disso, segundo a Forbes, o modelo traz inovações que buscam oferecer soluções úteis para o usuário.

Por um lado, o uso de dados sintéticos – ou seja, informações geradas artificialmente – para treinamento permite simular vários cenários, garantindo diversidade, melhorando a eficiência e abordando preocupações sobre privacidade de dados.

Por outro lado, o Grok 3 promete ter mecanismos de autocorreção que ajudam o modelo a identificar e corrigir seus próprios erros, melhorando a precisão de suas respostas.

Esta nova atualização também inclui aprendizado por reforço, que otimiza a tomada de decisões treinando a inteligência artificial por meio de um sistema de recompensas e penalidades.

Por sua vez, a xAI afirmou que o feedback humano também está presente, pois permite que especialistas avaliem as respostas da tecnologia e as ajustem com precisão, relevância e naturalidade. Além disso, o treinamento contextual é uma característica distintiva do Grok 3.

Ele ajuda o modelo a interpretar melhor as informações, levando em consideração o contexto da conversa e a intenção do usuário.

“Esta pode ser a última vez que uma IA é melhor que Grok”, Musk afirmou ambiciosamente na coletiva. Nesse contexto, a OpenAI anunciou as novas atualizações que virão com o ChatGPT 4.5 e o ChatGPT 5, se posicionando firmemente contra as especulações de uma "destronação". Como Altman escreveu no X, o GPT-5 integrará muitas das diferentes tecnologias introduzidas pela empresa recentemente, incluindo o O3, uma IA projetada para analisar e resolver problemas complexos.

A rivalidade entre OpenAI e Elon Musk já tem uma história.

De fato, na semana passada, a batalha entre eles atingiu o clímax quando Musk se ofereceu para comprar uma parte da OpenAI por 100 bilhões de dólares.

A oferta buscava obter as ações do conselho de administração sem fins lucrativos que faz parte da empresa e tem alta relevância em decisões judiciais.

No ano passado, a OpenAI tem buscado transformar seu modelo de negócios em um puramente com fins lucrativos, o que acendeu um sinal de alerta para Musk e o levou a entrar com vários processos por "trair os valores nos quais a empresa foi fundada". Com essa compra, Musk buscou redirecionar a empresa de volta à sua missão original: desenvolver tecnologia para o benefício da humanidade sem fins lucrativos.

Especialistas, no entanto, veem essa raiva como nada mais que uma desculpa que Musk usa para controlar o mercado em seu próprio benefício.

“Se Elon comprasse uma grande parte da OpenAI, isso poderia ser visto como uma tentativa de assumir o controle total do ecossistema de inteligência artificial generativa, pois tornaria a transição para uma empresa lucrativa mais difícil”, disse Fredi Vivas, engenheiro e professor de inteligência artificial na Universidade de San Andrés, ao La Nacion.

