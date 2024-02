Mais rico do mundo, Jay Z, Di Caprio: quem são os clientes VIP que têm "unicórnio da relojoaria"

A- A+

Um detalhe num dos pulsos de Lionel Messi gerou impacto nas redes sociais esta semana. Na segunda-feira, o astro do Inter de Miami saiu para jantar com a mulher, Antonella Roccuzzo, que tirou uma foto descontraída do craque à mesa — e deixou à mostra o relógio de "superluxo" do argentino.

Trata-se de um Patek Philippe Nautilus Tiffany Azul, com edição limitada de 170 unidades. A peça é uma versão do Nautilus 5711, com visor na tradicional cor da joalheria Tiffany & Co, e foi descrita pelo New York Times como "unicórnio da joalheria".

O preço original de venda do modelo foi de US$ 52.635 (R$ 260 mil, na cotação atual). Exclusivos, os exemplares foram oferecidos aos clientes mais VIPs da joalheria americana. Além de Messi, já posaram com o "unicórnio" estrelas como JAY Z, Leonardo Di Caprio, LeBron James, James Harden, Tommy Hilfiger, Ed Sheeran e, claro, Bernard Arnault — atualmente o homem mais rico do mundo, segundo o ranking da Forbes, e CEO da LVMH, conglomerado que inclui a Tiffany's.

Leonardo DiCaprio wearing a $2,400,000 Patek Philippe "Nautilus Tiffany & Co Blue Dial" Luxury Watch pic.twitter.com/AdiyDNoBgd — Timefall (@thetimefall) January 18, 2024

LeBron James wearing the Tiffany Patek Philippe Nautilus at the #SuperBowlLVI. It's the most unobtainable watch in the world, its retail price is $52000 but could sell for up to $10million on the secondary market pic.twitter.com/1sUVZ9w4Io — Mario Kitandwe (@MarioKitandwe) February 14, 2022

Entre os fãs de relógios, o Nautilus é um dos modelos mais populares da marca premium Patek Philippe, localizada em Genebra, na Suíça. Segundo revistas especializadas em joalheria, este modelo foi relançado em 2022 para celebrar sua aliança de longa data com a Tiffany & Co.





Sites especializados estimam o valor de revenda na casa dos milhões. Em 2022, a Patek Philippe destacou um dos 170 relógios para um leilão beneficente, em Nova York, em favor da Nature Conservancy.

Na ocasião, o relógio de "superluxo" foi arrematado por US$ 6,5 milhões (R$ 32 milhões), somando lance vencedor e taxas de comissões. O comprador não depositou o dinheiro, e o objeto acabou adquirido pelo "segundo colocado", por US$ 6,2 milhões.

Patek Philippe Nautilus Tiffany Blue.

Edición limitada de 170 unidades de ese color.



Dos palitos verdes. https://t.co/oEZ1KlQjGc pic.twitter.com/yG82UF5FIq — José Luis #360 (@jlsantana1967) February 19, 2024

"Os nossos valores não só garantem a perfeição dos nossos relógios, mas também a consistência com que trabalhamos desde a criação da Patek Philippe em 1839. Tudo o que fazemos é baseado na habilidade e criatividade da nossa equipa humana. Todos os nossos relógios são acabados à mão por especialistas que aperfeiçoaram a sua arte durante muitos anos. O domínio técnico, transmitido de geração em geração, é aliado à habilidade e conhecimento natural de nossos artesãos", diz o site da marca.

Veja também

Censo Escolar 2023 Matrículas na educação profissional crescem 27,5% no intervalo de dois anos