Mais um trimestre de resultados sólidos: a estratégia da Ambev gera consistência e crescimento

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A Ambev apresentou mais um trimestre de crescimento consistente no balanço financeiro divulgado nessa quinta-feira (30) pela Companhia. O avanço foi impulsionado por uma contribuição mais forte do crescimento dos volumes, especialmente no Brasil, mas também pela disciplina na gestão de receitas e na alocação de recursos, somado à evolução contínua do portfólio da companhia.



Os volumes totais cresceram 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado, com cerveja avançando um dígito médio. A receita líquida aumentou 6%, enquanto o EBITDA Ajustado alcançou R$ 8,46 bilhões, alta de 9%. A companhia também registrou o sexto trimestre consecutivo de expansão de margem, mesmo com o aumento dos investimentos em suas marcas durante a Copa do Mundo. Como destaque, o lucro líquido cresceu 25%, atingindo R$ 3,5 bilhões.



Os resultados refletem a execução consistente de uma estratégia construída para desenvolver a categoria de cerveja a partir de um portfólio amplo e complementar, capaz de atender diferentes consumidores e ocasiões de consumo. Ao longo dos últimos anos, a Ambev ampliou sua presença em segmentos que vêm ganhando relevância entre os consumidores e que hoje representam importantes avenidas de crescimento do negócio, como o de cervejas Premium, onde a Companhia reassumiu a liderança em 2025 após 10 anos.



No Brasil, o segmento Premium permaneceu como um importante motor de crescimento, com as marcas da Ambev crescendo na casa dos 20%, impulsionado por marcas como Corona, Stella Artois e Original. Hoje, cerca de 25% do mercado brasileiro são cervejas premium.



Já o portfólio Wellness – que reúne marcas com baixa caloria, sem glúten e sem álcool - cresceu cerca de 60%, com as marcas Stella Pure Gold e Michelob Ultra como destaque. As cervejas sem álcool também avançaram, com crescimento de 30% puxadas por Corona Cero, Brahma 0,0% e Skol Zero Zero.



Esse movimento é sustentado por um portfólio completo para atender necessidades distintas dos consumidores. Marcas como Original, Stella Artois, Corona e Michelob Ultra ocupam territórios complementares — da brasilidade à sofisticação, do contato com a natureza a um estilo de vida ativo e equilibrado — ampliando as possibilidades de escolha dentro da categoria e fortalecendo a conexão da cerveja com diferentes momentos de consumo.

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