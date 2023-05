A- A+

ECONOMIA Mais uma empresa deve entrar no "clube de US$ 1 trilhão", que já tem Apple e Amazon. Veja lista Papéis da Nvidia, fabricante de chips, saltam 25% no pré-mercado de Nova York, com previsão otimista para vendas ligadas à inteligência artificial

As fortes projeções de vendas da Nvidia colocaram a empresa do Vale do Silício no caminho para se tornar a primeira fabricante de chips a entrar no "clube de US$ 1 trilhão", diante da demanda crescente por seus processadores diante da expansão dos investimentos em inteligência artificial.

As ações da empresa californiana subiram até 25% nas negociações de pré-mercado nos EUA nesta quinta-feira, depois que a empresa divulgou previsão de receitas de US$ 11 bilhões entre maio e julho - um resultado 50% superior ao estimado pelos analistas do mercado.

Se os papéis da Nvidia seguirem em alta até o fim do pregão, a empresa, cujo valor de mercado era de US$ 940 bilhões até quarta-feira, poderá entrar no seleto grupo de companhias que superam US$ 1 trilhão em total de ações.

A lista é liderada pela Apple, que já se aproxima dos US$ 3 trilhões. Veja, abaixo, o ranking das empresas mais valiosas e com marca acima de US$ 1 trilhão:

O clube do US$ 1 trilhão

Apple: US$ 2,986 trilhões

Microsoft: US$ 2,576 trilhões

Aramco (estatal saudita de petróleo): US$ 2,492 trilhões

Alphabet (holding da Google): US$ 1,995 trilhão

Amazon: US$ 1,882 trilhão

Tesla (fábrica de carro elétrico do bilionário Elon Musk): US$ 1,235 trilhão

Meta (dona de Facebook, Instagram e WhatsApp): US$ 1,078 trilhão

PetroChina (estatal chinesa de petróleo): US$ 1,004 trilhão

Inteligência artificial

De acordo com reportagem do Financial Times, os resultados de quarta-feira e do pré-mercado desta quinta reforçaram a afirmação da Nvidia de ser a única empresa cuja tecnologia é capaz de atender à demanda de todo o setor para construir a IA generativa, sistemas capazes de criar conteúdo semelhante ao humano.



Em teleconferência com analistas na quarta-feira, Jensen Huang, executivo-chefe da Nvidia, disse que 15 anos de investimento e expansão da capacidade de produção deixaram a empresa ''no lugar certo, na hora certa'' quando o ChatGPT iniciou um ciclo de investimento ainda maior pelas empresas mais ricas do mundo.

“Quando a IA generativa surgiu, desencadeou um aplicativo matador para esta plataforma de computação que está em preparação há algum tempo”, acrescentou Huang. “Com a IA generativa se tornando a principal carga de trabalho da maioria dos data centers do mundo gerando informações, está muito claro agora que . . . o orçamento de um data center mudará drasticamente para a computação acelerada, e você está vendo isso agora.”

Em nota, Blayne Curtis, analista do Barclays, disse acreditar "que este é apenas o começo de uma onda de IA generativa que altera o paradigma”.

“Até agora, parece que a Nvidia é quem está capturando quase toda a economia”, acrescentou.

Neste ano, os investidores dobraram as apostas de que o sucesso viral do ChatGPT, da OpenAI, e de outros bots dará início a uma nova era de gastos com a tecnologia que sustenta a IA. Os chips da Nvidia se destacam no processamento paralelo, tornando-os adequados para software de treinamento, bombardeando-o com dados.

A exuberância do mercado gerou uma expectativa cada vez maior em torno do advento da IA de próxima geração, que executivos de todo o mundo compararam com o surgimento da internet e do iPhone. A estreia viral do ChatGPT em novembro deu início a uma corrida global para desenvolver serviços semelhantes que podem gerar conteúdo – de poemas a algoritmos e imagens – com algumas solicitações do usuário.

Enquanto o júri está decidindo qual serviço de IA acabará por terminar no topo, muitos investidores estão apostando que um alarde em pesquisa impulsionará as empresas que fornecem componentes essenciais para o desenvolvimento e hospedagem de IA.

Seguindo o desempenho da empresa do Vale do Silício, a TSMC, que fabrica os chips da Nvidia, subiu 3,8% em Taipei. Já os papéis do fornecedor de equipamentos Advantest subiram até 20%, para uma alta histórica em Tóquio, enquanto a Hynix avançou até 6,8% na bolsa de Seul. Na Europa, a fabricante de equipamentos de semicondutores ASML saltou 5%, enquanto a BE Semiconductor Industries ganhou 7,7%.

Veja também

Carro Popular Governo anuncia medidas para a redução de preço dos carros populares; saiba quais são