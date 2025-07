Malásia restringe exportação e trânsito de chips de IA fabricados nos Estados Unidos

A- A+

A Malásia restringiu nesta segunda-feira (14) a exportação e o trânsito de chips de Inteligência Artificial (IA) fabricados nos Estados Unidos, com o objetivo de impedir o comércio ilegal, incluindo transações destinadas a países como a China.

O governo dos Estados Unidos expressou preocupação com o trânsito de chips de IA fabricados nos Estados Unidos, apontando em particular a possibilidade de que os componentes sejam desviados para a China.

"Com efeito imediato, todas as exportações, conexões e trânsito de chips de IA de alto rendimento originários dos Estados Unidos estarão submetidos a uma licença de comércio estratégico", informou o Ministério de Investimento, Comércio e Indústria em um comunicado.

O governo dos Estados Unidos impõe restrições drásticas às exportações de semicondutores de última geração para a China, incluindo os fabricados pelo grupo de tecnologia americano Nvidia, visando manter uma vantagem estratégica neste campo.

A Malásia anunciou no mês passado que estava verificando relatos de que empresas chinesas estavam burlando as restrições utilizando servidores equipados com tecnologia da Nvidia neste país do sudeste asiático.

