Malásia suspende importação de produtos avícolas de todo o Brasil após caso de gripe aviária

A Malásia também suspendeu a importação de produtos avícolas de todo o território brasileiro, após a confirmação de um foco de gripe aviária no plantel comercial do País. O governo brasileiro foi comunicado da suspensão pelas autoridades malaias na manhã desta segunda-feira, segundo o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua. A informação foi antecipada pelo Valor Econômico/Globo Rural e confirmada pelo Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Com a suspensão pela Malásia, até o momento, as exportações de frango e derivados de todo o território brasileiro estão suspensas para dez destinos.

Além da Malásia, está suspensa temporariamente a exportação de produtos avícolas brasileiros para China, União Europeia, Canadá, África do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, México e Coreia do Sul, conforme levantamento do Ministério da Agricultura.

A lista inclui os países que suspenderam as importações de produtos avícolas do Brasil e para os quais o Brasil interrompeu a certificação das exportações, como prevê o acordo sanitário estabelecido com cada país.

Mais cedo, o governo do Japão formalizou a suspensão da importação de aves vivas do Rio Grande do Sul e de produtos avícolas do município de Montenegro (RS), em comunicado para a imprensa do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão (MAF). A medida vale a partir da sexta-feira, 16, e segue o protocolo regionalização das restrições previsto no certificado sanitário acordado entre Brasil e Japão.

Autoridades dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Filipinas ainda não se manifestaram sobre o status do fluxo comercial. O Brasil possui acordos de regionalização dos embargos em caso de gripe aviária com estes três países.

Com os Emirados Árabes Unidos e com as Filipinas, os protocolos sanitários acordados preveem a restrição das exportações apenas da área afetada pela doença. Já o certificado sanitário acordado entre Brasil e Arábia Saudita prevê restrição da exportação de produtos avícolas de todo o Estado, onde o caso foi confirmado, o Rio Grande do Sul.

Como o Broadcast Agro mostrou mais cedo, o governo brasileiro já está negociando com países importadores de produtos avícolas a flexibilização das suspensões das compras de carne de frango e derivados do Brasil. As negociações já estão em andamento a fim de minimizar os impactos do primeiro foco de gripe aviária em plantel comercial no País sobre a balança comercial do agronegócio brasileiro.

As suspensões são vistas pelo governo como temporárias e cautelares, sendo previstas nos protocolos sanitários acordados entre o Brasil e os países parceiros. A expectativa do governo é de que as suspensões possam ser reduzidas e revertidas em embargos regionais, ou seja, restritos ao raio de 10 quilômetros de onde o caso foi detectado, ao município de Montenegro ou ao Estado. O prazo para a flexibilização das suspensões pelos países parceiros vai depender, contudo, da decisão de cada país e do andamento da contenção do foco de gripe aviária.

O Ministério da Agricultura estima que o Brasil pode deixar de exportar de US$ 100 milhões a US$ 200 milhões em frango e derivados por mês em virtude da suspensão das exportações parcial ou total para alguns destinos.



