Malásia, Vietnã, Turquia e Barbados abrem mercados para produtos agro do Brasil

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O Brasil poderá exportar produtos agropecuários para Vietnã, Malásia, Turquia e Barbados, após a conclusão das negociações sanitárias, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta.



O Vietnã autorizou a importação de miúdos vermelhos bovinos do Brasil, o que, segundo as pastas, "amplia as oportunidades para a agroindústria brasileira e o aproveitamento comercial da produção pecuária".





O Brasil exportou US$ 3,5 bilhões em produtos agropecuários para o Vietnã no ano passado. O país está entre os cinco principais destinos das exportações da agropecuária nacional.



Para a Malásia, o Brasil poderá exportar embriões bovinos e bubalinos produzidos "in vivo" e "in vitro", sêmen bovino, bovinos vivos para reprodução, além de carne e produtos cárneos de suínos para o Estado de Sarawak.



"A abertura cria oportunidades para a genética animal brasileira, com potencial para contribuir para a produtividade da pecuária local, e amplia as opções de abastecimento de proteína suína", avaliam as pastas.



A Malásia importou US$ 1,1 bilhão em produtos agropecuários brasileiros em 2025.



A Turquia avalizou a entrada de búfalos vivos do Brasil destinados à reprodução ou ao abate.



"A autorização abre espaço para a bubalinocultura brasileira em um país com tradição na criação desses animais para a produção de carne e leite", destacaram os ministérios.



O Brasil exportou US$ 3,2 bilhões em produtos agropecuários para a Turquia em 2025.



Já Barbados permitiu a internalização de carne, produtos cárneos e miúdos bovinos brasileiros no mercado caribenho.



As exportações agrícolas do Brasil para Barbados somaram cerca de US$ 11 milhões em 2025.

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