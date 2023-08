A- A+

MALHA AÉREA Malha aérea de agosto repete julho e bate recorde de movimentação no Aeroporto dos Guararapes Anac prevê que Aeroporto do Recife recebe 6.411 voos neste mês

Agosto deve receber o maior número de voos dos últimos cinco anos. É o que indica o novo levantamento do Setor de Estudos de Pesquisas da Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur-PE) junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A previsão é que o Aeroporto Internacional dos Guararapes - Gilberto Freyre receba 6.411 voos neste período. O resultado repete o recorde batido no mês de julho, que também foi o maior número de voos do período desde 2019.

“É o trabalho do governo Raquel Lyra para impulsionar nossa malha aérea. Isso injeta recursos na economia local, movimenta nossos setores produtivos e todo o trade turístico. É muito positivo ver nosso Estado bater, seguidamente, esses recordes. Sabemos que ainda há um gigantesco potencial de crescimento, por isso vemos com bastante otimismo esses avanços”, afirmou o Secretário de Turismo, Daniel Coelho.

Em agosto de 2019, ano pré-pandemia, 6.004 voos, entre pousos e decolagens, se movimentaram no Aeroporto do Recife. O comparativo resulta num crescimento de 6,78% em relação a 2023. Ano passado, no mês de agosto, 6.249 voos passaram pelo nosso maior terminal aéreo, sendo uma movimentação 2,59% menor que a deste ano. O segundo maior aeroporto do nordeste, Salvador, deverá receber 4.737 voos neste mês de agosto. Já no de Fortaleza, que ocupa a terceira colocação, aportam 3.196 voos, entre pousos e decolagens, no mesmo período.

Dentre os três maiores aeroportos do nordeste, Recife é o único que registra um crescimento significativo no mês de agosto, comparado com o período pré-pandemia. Em 2019, Salvador teve 4.732 voos, registrando um crescimento de apenas 5 voos em 2023. Fortaleza em 2019 recebeu 4.018 voos. Os 3.196 voos do terminal cearense para agosto de 2023 representam uma uma queda de 20,46% na circulação aérea daquele estado.

Crescimento do turismo

Além dos números da malha aérea, outros indicadores já apontaram que o turismo em Pernambuco está em crescimento. A Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, divulgada no mês passado, indica que a receita nominal dos serviços ligados ao turismo no estado cresceu 16,4% de janeiro a maio de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso significa que hotéis, pousadas, restaurantes, e toda a cadeia produtiva relacionada ao turismo ajudaram a economia de Pernambuco a crescer. A receita nominal é calculada pela diferença entre receitas totais e despesas totais do setor de serviços. De abril para maio, Pernambuco cresceu 5,2% em volume de serviços. É o segundo maior crescimento do Brasil, atrás apenas do Espírito Santo.

Veja também

Petrobras 'Petrobras não pode tomar decisões com base na volatilidade do mercado', diz Haddad