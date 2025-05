A- A+

Turismo Malha aérea de maio reforça posição de Pernambuco como um dos principais hubs do Brasil Dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil demonstram tendência de crescimento na oferta de assentos para o Estado

O turismo de Pernambuco segue avançando com a atração de novos voos. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) referentes à malha prevista para o mês de maio de 2025, para este mês houve um crescimento de 7,51% na movimentação total de aeronaves no Aeroporto Internacional dos Guararapes – Gilberto Freyre, em comparação com o mesmo período de 2019, período pré-pandemia.

“A malha aérea é um termômetro direto da nossa atratividade turística. Todo o trabalho do Governo do Estado junto aos diversos setores da cadeia do turismo vêm consolidando Pernambuco como destino estratégico, tanto para o turismo de lazer quanto para o turismo de negócios. Os dados comprovam que a estratégia da gestão estadual, liderada pela governadora Raquel Lyra, está nos conduzindo para o caminho certo. Investimento em conectividade aérea, promoção e infraestrutura”, destaca o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba.

Segundo o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, esses números confirmam que o Estado está cada vez mais conectado, não apenas ao Brasil, mas também ao mundo.

"Esse avanço é resultado do trabalho consistente da governadora Raquel Lyra, em permanente diálogo com o setor aéreo, aliado à forte promoção do destino Pernambuco. Uma malha aérea mais robusta significa não só mais turistas chegando, mas também mais oportunidades de negócios e desenvolvimento para o nosso Estado”, afirma

Alta

Foram planejados 6.011 voos entre pousos e decolagens, consolidando a posição estratégica de Recife como importante ponto de entrada e saída de turistas no país.

Além disso, o número total de assentos ofertados também apresentou evolução: alta de 1,35% na comparação com 2024, somando voos com Recife como origem e destino.

De abril para maio de 2025, a movimentação total teve um crescimento de 3,30%.

Segundo Maniçoba, o Governo do Estado segue em diálogo contínuo com companhias aéreas e parceiros do trade para ampliar a malha aérea regional e internacional.

“Seguimos trabalhando para oferecer mais rotas e competitividade, principalmente nos períodos de alta estação, como o São João, que já está chegando, e o verão, no fim do ano”, complementa.

