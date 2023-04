Malha aérea de Pernambuco se recupera e apresenta números semelhantes aos de antes da pandemia

A- A+

A malha aérea do Aeroporto Internacional dos Guararapes - Gilberto Freyre praticamente recuperou, em março passado, o número de voos de antes da pandemia. O terminal já opera com 97,71% do volume referente a abril de 2019. Para o mesmo mês de 2023, serão 5.203 voos, entre pousos e decolagens. O resultado foi apontado pela Unidade de Estudos e Pesquisas da Setur e Empetur, a partir de informações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

“Estamos com números positivos nesta fase ainda de retomada das atividades turísticas. A partir de agora, o trabalho segue para que possamos continuar recuperando e ampliando a nossa malha aérea”, destaca o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho.

O Aeroporto do Recife, para este mês de abril, conta com a liberação da Anac para operar 39 destinos, sendo 35 nacionais e quatro internacionais.

OUTROS AEROPORTOS TAMBÉM TEM BOA PREVISÃO

Além do Aeroporto do Recife, outros terminais do Estado apresentaram incremento na malha aérea em abril. Os números positivos alcançam os Aeroportos de Fernando de Noronha e Petrolina. O equipamento aeroportuário do Arquipélago terá média diária de 14 voos, entre pousos e decolagens, o que totaliza 430 voos para o mês de março. Já o Aeroporto Senador Nilo Coelho, em Petrolina, tem quatro destinos e conta com treze voos diários, entre pousos e decolagens. Para este mês, a expectativa é que o terminal contabilize 390 pousos e decolagens.

