Malha aérea de Pernambuco será ampliada pela companhia Azul; mais um voo para Noronha será anunciado

A- A+

A malha aérea pernambucana será ampliada. Mais um voo do Recife para Fernando de Noronha deve ser confirmado na próxima semana, operado pela Azul Linhas Aéreas. A presença do hub da companhia no Estado também deve ser fortalecida com anúncio de mais rotas, em breve. Nesta quarta-feira (18), no Palácio do Campo das Princesas, representantes da Azul estiveram em um encontro com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, para fortalecer as estratégias no Estado.

“Estamos saindo com a missão para que, a partir da semana que vem, já termos mais voos para a ilha [Fernando de Noronha]. Espero que a partir de segunda-feira a gente já consiga ter pelo menos mais um voo para a ilha para atender a demanda de momento. Seria um voo a mais”, adiantou o diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas, Fábio Campos.

“O turismo é um vetor estratégico de desenvolvimento para Pernambuco. Vamos trabalhar para ampliar essa atividade com investimentos em infraestrutura e cooperação com o trade turístico”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Mais de 40 destinos são conectados pela Azul a partir de Pernambuco. Essa malha deve ser ampliada. “Tem ampliação para ser feita, tanto em malha como em outros aspectos. O Estado é agraciado porque temos malhas regionais, nacionais e internacionais. Vamos fazer alguns anúncios de expansão”, complementou Fábio Campos.

O secretário de Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho, ressaltou que “Pernambuco entende a Azul como grande parceira comercial para geração de empregos, para trazer turistas e conectar Pernambuco com o mundo”.

Ligações anunciadas em Pernambuco

No final da semana passada, a Azul passou a disponibilizar uma ligação a mais entre o Recife e Fernando de Noronha, rota que está sendo operada com aeronaves do modelo ATR. Em outubro do ano passado, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) proibiu pousos e decolagens no arquipélago com aeronaves turbo jato devido às condições da pista do aeroporto.

A Azul Linhas Aéreas é a que tem o maior volume de voos no Estado, tendo seu hub no Aeroporto Internacional do Recife. A companhia já confirmou que vai operar o voo internacional direto entre o Recife e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, a partir do dia 14 de fevereiro. A empresa tem oferecido também dois voos semanais e diretos do Recife para Montevidéu, no Uruguai.

Veja também

ECONOMIA Contribuição do MEI subirá para R$ 65,10 em fevereiro