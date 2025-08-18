A- A+

NEGÓCIOS Manifestações chamam atenção em comentários sobre processo contra Brasil em site dos EUA Entre manifestações registradas no site estão palavras de ordem como "Aqui é Brasil" e "Bolsonaro Preso" entre defesas de associações empresariais de setores no alvo da apuração

No site que reúne as manifestações de cidadãos ao Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) sobre investigações comerciais em curso, várias mensagens vêm chamando a atenção não pelas respostas técnicas ao processo que o governo dos Estados Unidos abriu contra o que chama de “práticas desleais” de comércio supostamente praticadas pelo Brasil, mas pelas mensagens de cunho político.

Em meio às defesas de associações empresariais de setores no alvo da apuração, uma seção do site do USTR que permite comentários de internautas foi tomada por palavras de ordem de tom político em português e inglês.

Depois de o presidente Donald Trump anunciar, em 9 de julho, que os produtos brasileiros passariam a ser tributados em 50% a partir deste mês, o governo americano informou que iria investigar o Brasil com base na Seção 301 da Lei de Comércio do país.

O governo mandou hoje uma carta com respostas sobre as suspeitas de práticas investigadas por Washington nas áreas financeira, de comércio, digital, relacionadas ao desmatamento, de combate à corrupção e de propriedade intelectual

O site do órgão recebe manifestações e defesas de internautas. Entre as manifestações relacionadas ao processo do Brasil, foram preenchidos no campo "organização" nomes como "Aqui é Brasil" e "Respect our Brazil", nas quais é pedido "soberania nacional". Em uma mensagem anônima, uma suposta "organização" se identifica como "Não quero perder meu emprego (arquiteto de software)".

Em outra, chamada "Bolsonaro Preso", a pessoa se identificou como "Familícia na cadeia".

Em outra manifestação, uma pessoa que se identifica como Cythia Miavarra escreveu "Pix is superior". Há ainda, de Jacielly Santos: "None, but you say it's Pix".

Na lista ainda há a "Associação dos chuveiros queimados", com a imagem de uma ducha com fios esfumaçados, e outra chamada "Pois são comédia". Ao todo, as manifestações de cunho político somam ao menos duas dezenas. Há ainda, entre as defesas, mas sem documentos anexados, uma pessoa que usa o nome da ex-chacrete Rita Cardilac.

Em uma das imagens anexadas a uma das manifestações, há um cartaz com uma foto de Lula e a frase: "Esse país tem lei, tem regra e tem um dono, chamado povo brasileiro", com a inscrição "Brasil Soberano".

Veja também