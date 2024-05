Manifestantes anti-Tesla tentam invadir fábrica de Elon Musk, na Alemanha; veja vídeo

Manifestantes anti-Tesla tentaram invadir fábrica da empresa do bilionário Elon Musk, na Alemanha, nesta sexta-feira (10). Os ativistas, que se opõem aos planos de expansão da fabricante de carros elétricos no país, entraram em confronto com policiais na tentativa de entrar nas instalações na cidade de Grünheide.



O grupo Disrupt Tesla reuniu cerca de 800 pessoas no ato. A organização afirma que a expansão da empresa seria danosa ao meio ambiente.



Vídeos que circulam nas redes mostram dezenas de pessoas vestindo preto correndo nos arredores da fábrica. Veja abaixo:

Massive use of pepper spray against protesters by the police. But it does not prevent the repeated breakthrough near #Tesla #Gigafactory#DisruptTesla #Grünheide pic.twitter.com/GvFxf1gLI8