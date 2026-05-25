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Transnordestina Manifesto pela conclusão da Transnordestina é assinado durante Fórum de Infraestrutura da Fiepe Lideranças presentes apelaram por união entre a classe política e econômica do estado

Durante o Fórum Permanente de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (25), foi assinado um manifesto a favor da retomada das obras do trecho pernambucano da Transnordestina. O documento, assinado pela vice-governadora Priscila Krause (PSD), pelo presidente da Fiepe, Bruno Veloso, e pelo presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, reforça o impacto econômico da ferrovia para o estado de Pernambuco.

O texto também enfatiza a necessidade da obra frente à implementação da reforma tributária. De acordo com o manifesto, "em um ambiente de redução gradual dos incentivos fiscais, a infraestrutura logística passa a ser ainda mais determinante para atração de investimentos, manutenção da atividade industrial e geração de oportunidades".

O manifesto apela, especialmente, ao Governo Federal, ao Congresso Nacional, à bancada federal pernambucana, ao Governo de Pernambuco, ao setor produtivo e às entidades empresariais e da sociedade civil uma defesa mais enfática da continuidade das obras.

Segundo o presidente da Fiepe, Bruno Veloso, a intenção do manifesto é posicionar-se politicamente sobre a questão envolvendo da ferrovia, ja que, segundo ele, fatores políticos impedem o destravamento da obra. "Pernambuco não pode ficar parado esperando que outros portos se desenvolvam e nós percamos o momento da nossa história, o nosso momento de crescimento."

O presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, reforçou o apelo para que toda a classe política e empresarial de Pernambuco veja a obra como algo independente das questões eleitorais.

"[Espero] que a gente possa nunca mais esquecer desse tema. Devemos colocá-lo como uma agenda permanente, não de governo, mas uma agenda de Estado, porque o desenvolvimento que a Transnordestina pode trazer para Pernambuco vai transcender gerações", afirmou.

TCU

Uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) havia impedido que o governo federal fizesse novos aportes orçamentários na obra, cujo trecho de Salgueiro ao porto de Suape, seria retomado, argumentando que a estrutura ainda carecia de estudos que comprovassem a viabilidade econômica e social do empreendimento.

No dia 18 deste mês, a governadora Raquel Lyra (PSD) chegou a ir à Brasília para debater a questão do trecho antigido pela decisão do tribunal. A chefe do Executivo estadual havia anunciado a assinatura para o dia seguinte, mas adiou posteriormente para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participasse da cerimônia.

Investimentos

De acordo com a Fiepe, a Transnordestina deve injetar, em Pernambuco, cerca de R$ 6 bilhões em investimentos ferroviários, além de trazer um impacto econômico de R$ 9,5 bilhões.

Segundo Armando Monteiro Bisneto, a ferrovia vai projetar Suape como um importante hub logístico, integrando o interior com o litoral do estado, promovendo conexão para o transporte de grãos oriundos da Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia), além de facilitar o transporte de combustíveis. Ainda segundo ele, há interesse especial da União Europeia no porto, devido à localização estratégica.

Evento

O evento reuniu autoridades políticas e empresariais do estado. Em discurso, a vice-governadora Priscila Krause relembrou que o fórum começou com a intenção de debater a importância da ferrovia para o estado. Ela ressaltou a necessidade da existência da Transnordestina como motor do desenvolvimento econômico de Pernambuco junto a outras obras de infraestrutura.

"Discutir infraestrutura não é simples, exige visão de longo prazo, capacidade de articulação e sobretudo, compromisso com a competitividade do estado e com a geração de oportunidades para nossa população", declarou

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar, afirmou que o governo do estado tem uma agenda de fomento ao desenvolvimento econômico de Pernambuco, especialmente voltado para o interior. "Estamos aqui para fazer a diferença e potencializar o nosso estado como uma força que ainda está por vir e de muitas conquistas que resultarão em emprego e renda para nossa população, que é o que mais importa para nossa sociedade."

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