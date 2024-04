A- A+

VEÍCULOS Manutenção, seguro e ar-condicionado: confira seis dicas para reduzir suas despesas com o carro Mudança de hábito de condução pode diminuir gastos com combustível e manutenção

Quando você pensa no custo de manutenção de um veículo e nos gastos com locomoção, o primeiro sinal de alerta que aparece é o do combustível. No entanto, também é preciso contabilizar os gastos com documentação, seguro, garagem (caso não tenha a sua própria), manutenção do carro, entre outros. Assim, é natural pensar em como é possível gastar menos com o seu automóvel.

Para conseguir reduzir as despesas é necessário recorrer a alguma estratégia, sempre dentro do que é lógico e praticável. Um estudo apontou que cerca de 75% das despesas totais são custos fixos, portanto, aqui não há qualquer truque de mágica ou ilusionismo, mas, sim, ações que irão ajudar no controle dos gastos.

Manutenção em dia

Pode ser óbvio para muitos condutores, mas nunca é demais lembrar que um veículo com a sua manutenção em dia pode ajudar bastante nos gastos totais no final do mês. Acontece que um veículo com o nível de óleo baixo, por exemplo, pode ter o consumo de combustível afetado, assim como sujeira nos filtros do motor. Além disso, pneus com a calibragem fora da indicada farão com que a superfície de rolamento seja maior, portanto, haverá aumento na resistência e mais desgaste.

Um correto alinhamento e balanceamento dos pneus evitará desgastes prematuros, não só da borracha, mas também da suspensão. Ficar de olho no volume do tanque de combustível e não deixar que o nível fique muito vazio também ajuda, porque isso faz com que as impurezas que se encontram no fundo do tanque não afetem a eficiência da combustão. Logo, podemos dizer que a manutenção em dia faz com que possíveis quebras tenham um risco menor de acontecer e, consequentemente, se poupa dinheiro.

Como dirigir seu veículo

Aqui, estamos falando de hábitos, e, como tal, pode ser bastante difícil se livrar de determinados vícios para ser mais amigo do bolso. Nesse ponto influenciam fatores como ansiedade, humor e outros tipos de questões emocionais que tendem a levar a acelerações e freadas bruscas, o que devemos evitar, porque podemos aumentar as rotações de forma não gradual e isso consome mais combustível.

Assim, manter a velocidade constante e utilizar a marcha correta é necessário para diminuir o consumo. Para os especialistas, “antecipar manobras” é a grande questão. Logo, ir reduzindo a velocidade ao se aproximar de uma curva ou cruzamento é sempre melhor do que frear repentinamente no último momento. A recuperação também deve ser suave, e as mudanças de marcha devem ser feitas sem esticar a rotação do motor.





Viagem longa

Ao enfrentar longas distâncias, é preferível optar por percursos que evitem grandes congestionamentos. Se for possível coincidir com o percurso mais curto, melhor ainda. Também é preciso evitar as cargas desnecessárias, porque qualquer peso extra pode significar maior esforço mecânico. Logo, tire tudo que não for necessário do seu veículo.

A velocidade também impacta no gasto de combustível, então, prefira se manter na faixa da direita onde você pode viajar sem pressão de andar mais rápido. Manter o motor em baixa rotação faz com que o carro consuma menos.

Atenção ao uso do ar-condicionado

O abuso do ar condicionado também joga a favor do consumo do veículo. Mantê-lo em temperaturas muito baixas fará com que o equipamento trabalhe mais, portanto, afeta nos gastos totais. O ideal é manter o ar-condicionado em 24ºC, em aparelhos digitais, e no nível 2 em analógicos. Acredita-se que o ar pode aumentar o consumo de combustível em cerca de 20%.

Seguro

Um custo inevitável é o seguro do carro, ao qual se somam roubo total e parcial, além de quebra de vidros entre outros serviços. Sabemos que os pacotes de seguro estão elevados para boa parte da população, no entanto, ele se faz necessário. Assim, caso o seu plano atual seja muito caro, é uma boa opção procurar empresas que ofereçam preços mais em conta.

Especialistas afirmam que uma opção que pode ajudar a manter um seguro é o aumento da franquia. De acordo com eles, pessoas que já possuem o veículo segurado, podem dobrar a franquia, porque, assim, podem reduzir a mensalidade em até 30%. Ou, então, é possível renunciar às coberturas, pois descendo um ou mais degraus também se pode aliviar o custo, mas, em contrapartida, perdem-se benefícios e proteção.

Atenção aos aplicativos e promoções

Hoje em dia é possível utilizar o celular para baixar aplicativos que ajudam nas finanças. Além de apps que facilitam a administração dos gastos, também existem aqueles que mostram promoções de combustíveis, por exemplo. Geralmente é possível vê-las nos apps desenvolvidos pelos principais postos de combustível do país. Muitas das promoções também podem ser encontradas através dos aplicativos das instituições financeiras, além de haver descontos através de cartões ou de carteira virtual.

Por fim, vale se questionar se o carro que você possui na garagem é o veículo correto para você e o seu bolso. Ele possui o tamanho certo? A autonomia que precisa? Não são questões fáceis de lidar, porque é possível que você note a necessidade em precisar trocar um carro "querido". Como dito anteriormente: essas não são fórmulas mágicas, mas sugestões que podem te ajudar a ter menor dor de cabeça ao final do mês.

