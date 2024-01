Mão de obra humana ainda é mais barata que IA na maioria das funções, diz MIT

A- A+

A inteligência artificial (IA) não pode substituir a maioria dos empregos do ponto de vista do custo-benefício, concluiu um estudo do Massachusetts Institute of Technology (MIT) que procurou abordar os receios de que a IA tomasse o lugar dos humanos em diversos setores.

Em uma das primeiras investigações aprofundadas sobre a viabilidade da IA substituir o trabalho humano, os pesquisadores modelaram a atratividade de custos da automatização de várias tarefas nos EUA, com foco naqueles empregos em que a visão computacional era empregada – por exemplo, professores e avaliadores de imóveis.

Com o estudo, os pesquisadores concluíram que somente 23% dos trabalhadores, medidos em termos de salários em dólares, poderiam ser efetivamente substituídos pela IA. Nos outros casos, os humanos fizeram o trabalho de forma mais econômica, pois o reconhecimento facial feito com auxílio da IA tem alto custo tanto de instalação quanto de operação.

“Descobrimos que apenas 23% da remuneração dos trabalhadores ‘expostos’ à visão computacional da IA seria rentável para as empresas automatizarem, devido aos grandes custos iniciais dos sistemas de IA”, escreveram os pesquisadores.

A adoção da IA em todos os setores acelerou no ano passado, depois que o ChatGPT da OpenAI e outras ferramentas generativas mostraram o potencial da tecnologia.

Empresas como Microsoft e Alphabet, nos EUA, além de Baidu e Alibaba Group, na China, lançaram novos serviços de IA e aceleraram planos de desenvolvimento – em um ritmo que alguns líderes da indústria alertaram ser imprudentemente rápido.



Os receios sobre o impacto da inteligência artificial nos empregos têm sido uma das principais preocupações.

“'As máquinas vão roubar os nossos empregos' é um sentimento frequentemente expresso em tempos de rápidas mudanças tecnológicas. Essa ansiedade ressurgiu com a criação de grandes modelos de linguagem”, disseram os pesquisadores do Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do MIT no artigo de 45 páginas intitulado Beyond AI Exposure.

A visão computacional é um campo da IA que permite às máquinas obter informações significativas a partir de imagens digitais e outros dados visuais. Suas aplicações mais conhecidas aparecem em sistemas de detecção de objetos para condução autônoma ou para ajudar a categorizar fotos em smartphones.

A relação custo-benefício da visão computacional é mais favorável em segmentos como varejo, transporte e armazenamento, todas as áreas onde o Walmart e a Amazon têm se destacado.

Também é lucrativa no contexto da saúde, afirma o artigo do MIT. Uma implementação mais agressiva da Inteligência artificial, especialmente através de ofertas de assinatura de IA como serviço, poderia ampliar outros usos e torná-los mais viáveis, disseram os autores.

O estudo utilizou pesquisas on-line para coletar dados sobre cerca de mil tarefas assistidas visualmente em 800 ocupações. Atualmente, apenas 3% dessas tarefas podem ser automatizadas de forma rentável, mas esse número poderá aumentar para 40% até 2030 se os custos dos dados caírem e a precisão melhorar, afirmaram os pesquisadores.

