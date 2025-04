Mapa de localização exata no Instagram: como desativá-lo e por que é recomendado

A- A+

Em sua última atualização, o Instagram lançou um recurso dentro da rede social que permite que os seguidores de uma conta vejam a localização exata de outro usuário em tempo real. Esta ferramenta pode ser divertida para muitos usuários ou para encontrar amigos em eventos, como um festival de música.

A ferramenta é muito parecida com o Snap Map, instrumento de mapeamento que o Snapchat, rede social que costuma servir de inspiração para o Instagram, revelou em 2017. No entanto, o outro lado é a perda de privacidade. É por isso que muitos usuários preferem desativá-lo.





Há quem acredite que já o tenha instalado e funcionando, mas pode não ser o caso. O Instagram sempre perguntará se o usuário deseja compartilhar sua localização e, se a solicitação for negada, ele não a mostrará. No entanto, ele mostrará a postagem mais recente de pessoas que a enviaram com geolocalização no mapa (por exemplo, quando o local estiver definido como “Buenos Aires, Argentina” em uma postagem de feed ou o adesivo de localização “Teatro Colón” em um story).

Como desativar o mapa de localização exata no Instagram

Assim como outros aplicativos, o Instagram adicionou a capacidade de tornar públicas as localizações reais dos usuários. É importante observar que isso só pode ser ativado com seu consentimento. Ou seja, se a pessoa não escolheu mostrar a localização atual em que está, ela pode deixá-la como “invisível”.

A nova opção “Mapa” funciona desde que você tenha a localização ativada sempre que fizer login na sua conta. Dessa forma, você pode compartilhar sua localização com todos os seus seguidores.

Para desativá-lo, siga estes passos:

Vá para Configurações

Selecione Privacidade e Segurança

Clique em Serviços de localização

Pesquisar no Instagram

Selecione a opção “Nunca”

Você também pode parar de compartilhar sua localização a qualquer momento nos bate-papos desse aplicativo. Para fazer isso, clique em: parar de compartilhar a localização.

Outra opção para desabilitar a localização em tempo real do Instagram é a seguinte:

Clique no Mapa no aplicativo.

Selecione o botão “Modo Stealth”.

Seguindo essas sugestões, nenhum seguidor poderá ver onde um usuário está, exceto o Instagram, que rastreará seus passos.

Por que é aconselhável desativá-lo?

Embora essa opção possa ser benéfica em alguns casos para encontrar amigos e promover conexões pessoais e físicas, a verdade é que esse recurso abre mão de muita privacidade pessoal.

Antes de ativá-lo, você deve se fazer duas perguntas simples: eu contaria a todos os meus seguidores onde estou ou isso poderia ser perigoso? Quero mostrar essas informações pessoais?

