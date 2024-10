Mapa do trabalho industrial da CNI mostra que 14 milhões precisam de qualificação até 2027

A- A+

A demanda da indústria para o período entre 2025 e 2027 exigirá a qualificação de 14 milhões de profissionais, entre ingressantes no mercado de trabalho e pessoal já na ativa, aponta o Mapa do Trabalho Industrial. O documento, elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI) da Confederação Nacional da Indústria (CNI), foi divulgado nesta sexta-feira, 11, e busca colaborar para o desenvolvimento desses profissionais, oferecendo treinamento nas áreas que são mais demandadas pelo setor.

"Nós estimamos a necessidade de qualificar 14 milhões de trabalhadores em ocupações dentro da indústria e em ocupações correlatas", diz Anaely Machado, especialista em mercado de trabalho do ONI e responsável pela elaboração do estudo.

Machado avalia que o contexto econômico brasileiro de pós-pandemia é de crescimento contínuo, ainda que não tão elevado, com reflexos a serem colhidos das reformas estruturais, como a tributária, e de mercado de trabalho em constante transformação. As projeções levam em conta um crescimento do PIB médio de 1,91% nesse período entre 2025 e 2027, ao passo que a indústria avanço um pouco mais, na média um crescimento ed 1,93%

A projeção da entidade contempla a necessidade de formação de 2,2 milhões novos profissionais e de requalificação de 11,8 milhões que já estão no mercado. Entre 2025 e 2027, a expectativa é de geração de 610 mil novas vagas na indústria e ocupações correlatas, para além do giro com a reposição de trabalhadores que deixarão o mercado formal de trabalho. "Todo esse cenário, considerando também os processos de inovação e de transformação do mercado de trabalho e do setor produtivo, cada vez mais vão demandar que o trabalhador se aperfeiçoe, se requalifique constantemente ao longo de sua carreira", diz.

O Mapa do Trabalho Industrial indica que a demanda por novos profissionais será maior nas áreas de logística e transporte (474,6 mil vagas), construção (364 mil vagas) e operação industrial (181 mil vagas). "A área de logística e transporte tem uma relevância muito grande. Essa área cresceu bastante após a pandemia, por uma necessidade de encadeamento da cadeia produtiva. A partir do momento em que temos cadeias produtivas muito mais integradas tecnologicamente, muito mais complexas e uma inserção internacional mais relevante, isso faz com que esse profissional seja bastante demandado, tanto dentro da indústria quanto fora", aponta.

Com o mapeamento, o setor espera orientar melhor o investimento para a qualificação de mão de obra, inclusive nos cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).



