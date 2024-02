A- A+

Inovação Máquinas inteligentes: Grupo EQM abre as portas do Nordeste para a tecnologia da Grunner Empresa responsável por smart machines dedicadas ao setor sucroenergético escolheu a Usina Utinga para apresentar seus produtos

Encontro com representantes de 10 usinas de Alagoas marca a chegada da Grunner – indústria de Smart Machines para o setor agrícola – ao Nordeste do Brasil. Com a participação de 100 pessoas, o “Dia de Campo” da empresa foi realizado em Rio Largo, na Usina Utinga, pertencente ao Grupo EQM - um dos principais do Nordeste, que utilizou um equipamento Grunner em suas lavouras, obtendo significativos resultados operacionais.

Para o superintendente da Utinga, Tony Ramos, o uso do equipamento Grunner em suas lavouras foi uma quebra de paradigma. “Com o uso da máquina Grunner, conseguimos enxergar a operação de uma outra ótica. O feedback que eu recebi das áreas operacional e de manutenção automotiva foi o melhor possível. Estamos satisfeitos com a apresentação do equipamento e com os resultados. Acreditamos na entrada da Grunner no Nordeste como uma solução para a colheita mecanizada em nossa região”, comenta Ramos.

Portas abertas

O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, foi o anfitrião da Grunner em solo nordestino. Em seu discurso de abertura do encontro, ele se mostrou apoiador da empresa e defensor da colheita mecanizada, abrindo as portas para o mercado nordestino com a demonstração do equipamento da companhia na colheita da safra.

De acordo com o gerente comercial da Grunner, André do Amaral, a empresa chega ao Nordeste com o primeiro equipamento já validado, que rodou comercialmente na safra.

O desafio era aplicar a inovação da máquina na região, com os bons resultados que a Grunner já conseguiu em seus quase mil equipamentos que são utilizados em outras regiões produtoras de cana do Brasil.

“O resultado do evento foi muito positivo, atendeu às expectativas da Grunner e do nosso parceiro, o que mostrou que, no Nordeste, a empresa também tem performance tão relevante como no Centro-Sul. Gostaríamos de agradecer ao Grupo EQM, ao senhor Eduardo pela receptividade e pela cordialidade e toda equipe que nos apoiou para realização do encontro, neste início da parceria. O teste demonstrativo não foi feito apenas com o viés comercial, mas como consolidação de um parceiro e de um novo caminho que a Grunner tem como objetivo que é o de levar tecnologia de ponta com uso e acessibilidade por todo o Brasil”, afirma Amaral.

Produtividade

Um conceito de inovação para atender às necessidades dos produtores de cana-de-açúcar, a Grunner foi criada, em 2018, pelos irmãos Henrique, Lívia e Mateus Belei, tradicionais produtores de cana de Lençóis Paulista (SP).

Incomodados com o chamado “pisoteio” nas linhas de cana, a dupla adaptou um caminhão para executar a operação de colheita e aplicação de insumos. A estratégia aumentou a produtividade da fazenda, contribuiu para reduzir custos e ajudou no combate as emissões de carbono no processo agrícola.

Desde 2018, a companhia é parceria exclusiva da Mercedes-Benz. O acordo permitiu que os caminhões da marca alemã recebessem o protocolo de tecnologia que deu origem às máquinas Smart Machines da Grunner. O sucesso dessa união fez com que as máquinas da Grunner fossem incluídas no ranking dos dez principais produtos da história da Mercedes, em 2021.

Sobre a Grunner

Recentemente, a Grunner obteve a concessão de patente de modelo de utilidade de uma tecnologia que há cinco anos faz parte da estrutura de suas máquinas agrícolas, as Smart Machines. Com a permissão autorizada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a empresa se tornou proprietária do título “conjunto de conversão para aumento de bitola das rodas de caminhões rodoviários para uso em lavouras diversas” em todo território nacional até 2033.

