Maracaípe, Japaratinga e Salvador: os destinos dos famosos no verão de 2024

Seja na badalada Salvador, capital da Bahia, ou nas pequeninas Maracaípe, em Pernambuco, e Japaratinga, em Alagoas, a certeza é de dias de verão deslumbrantes. Pelo menos é que o aparece no Instagram de famosos como Bella Campos, que escolheu a capital baiana como destino de férias, ou Juliette, Bruna Marquezine e Sasha, que se divertiram no vilarejo pernambucano da vez. Ou Giovanna Lancellotti, apaixonada pela cidade alagoana.

Confira abaixo os points do verão das celebridades.

Maracaípe

O vilarejo a 2km de Porto de Galinhas, em Pernambuco, é uma das praias com mais celebridades por metro quadrado de areia. Os últimos dias de dezembro de 2023 e primeiros de 2024 tiveram a presença de Juliette, Sasha, Bruna Marquezine, Camila Queiroz e Klebber Toledo.

Fernando de Noronha

Noronha nunca decepciona e é destino certeiro para badalação. O arquipélago, localizado a cerca de 1h de avião partindo de Recife, recebe, neste ano, Fernanda Paes Leme e o noivo, Victor Sampaio, Patricia Poeta e Henri Castelli.

Salvador

A capital baiana, que recebeu Beyoncé pouco antes do Natal, é um dos destinos mais badalados do verão. Na virada do ano, houve uma programação intensa de shows, com apresentações de Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Anitta, Alok, e essa "bombação" foi chamariz para famosos. Alice Wegman e Bella Campos foram algumas das atrizes que desembarcaram por lá.

São Miguel dos Milagres

A cidade alagoana, a cerca de 2h de Maceió, foi destino escolhido para as férias de família de Flavia Alessandra e Otaviano Costa. Luciano Huck, Angélica e Grazi também estiveram juntos na região, mais especificamente em Porto das Pedras.

Japaratinga

A atriz Giovanna Lancelloti e o casal Yanna Lavign e Bruno Gissoni o escolheram essa praia alagoana, com pouco menos de dez mil habitantes, a 115km da capital, para descansar no fim de ano. O cenário é deslumbrante.

