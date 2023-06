A- A+

disney Marca italiana lança scooter inspirada no Mickey Mouse pelos 100 anos da Disney Vespa da Piaggio já teve edição comemorativa desenhada por Justin Bieber. Modelo agora será similar ao que aparece na animação Luca, da Pixar

Para comemorar o 100° aniversário da Walt Disney, a Piaggio & C SpA apresentou, nesta quarta-feira (21), uma scooter Vespa com tema do personagem que se tornou símbolo da companhia: o Mickey Mouse.

Para a colaboração, as Vespa Primavera 50cc, 125cc e 150cc foram pintadas de preto, vermelho, branco e amarelo, as cores do rato mais famoso de Walt Disney. As rodas, que são amarelas, lembram os sapatos de Mickey Mouse, enquanto os espelhos pretos lembram suas inconfundíveis orelhas redondas.

Um padrão gráfico delineando a silhueta do personagem decora os dois lados da scooter, bem como a frente. Um capacete correspondente também estará disponível. Por fim, a assinatura do Mickey Mouse não poderia faltar, tanto no selim quanto na concha frontal.

A Piaggio e o universo de Walt Disney já são velhos conhecidos. A scooter italiana já apareceu no filme de animação de Luca, Disney e Pixar que se passa na Riviera Italiana.

Essa não é a primeira vez que a Piaggio faz colaborações com outras marcas e celebridades para sua icônica Vespa. Em junho de 2020, a empresa anunciou a Vespa 946 Christian Dior ao unir forças com a marca de luxo francesa. No ano passado, revelou um modelo Vespa Sprint desenhado por Justin Bieber.

