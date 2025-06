A- A+

reconhecimento Marcas Que Eu Gosto: 22ª edição do prêmio reconhece as favoritas dos recifenses Fruto de pesquisa do Ipespe em parceria com a Folha de Pernambuco, o prêmio homenageia as marcas que conquistaram um lugar especial na vida dos recifenses

Em clima de celebração e reconhecimento, a 22ª edição do Prêmio Marcas Que Eu Gosto reuniu convidados na Di Branco Recepções, no Bairro do Recife, na área central da cidade, na noite desta quinta-feira (26).

No evento, foram reconhecidas as marcas mais queridas pelos recifenses — aquelas que fazem parte do dia a dia e permanecem vivas na lembrança e no coração. Os resultados foram revelados a partir da pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) em parceria com a Folha de Pernambuco.

Este ano, o estudo teve 50 categorias, incluindo diversos setores econômicos. Entre as categorias, 47 são de marcas e três são especiais, que incluem Entidades Filantrópicas, Marca Que Representa o Estado de Pernambuco e Marca Que Faz a Diferença.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, destacou o quanto o prêmio já faz parte da história e do planejamento do jornal. Segundo ele, a premiação está consolidada no calendário da Folha e tem um papel fundamental no fortalecimento do setor.

O empresário ressaltou que a Folha atua como um instrumento de valorização das agências, da qualidade dos produtos e das preferências do público. Ele enfatizou a credibilidade da pesquisa conduzida pelo Ipespe.

“Isso não é uma escolha por simpatia ou amizade, há uma base científica nessa seleção. Estamos muito seguros de que o critério adotado é técnico, responsável e integra um processo de certificação sério”, completou.

Para o presidente, o reconhecimento às marcas preferidas reforça a importância do mercado publicitário na trajetória do jornal.

“A Folha se sente muito bem em estar perto desse mercado, porque, na verdade, nós existimos porque o mercado publicitário entrou na nossa história desde a primeira hora”, finalizou.

A vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, ressaltou o orgulho da realização de mais uma edição do prêmio.

“Estamos na 22ª edição do prêmio Marcas Que Eu Gosto. É de muito orgulho para a Folha esse projeto que celebra grandes marcas que estão no coração do público recifense”, afirmou.

A gestora destacou o papel da pesquisa, realizada em parceria com o Ipespe, que aponta as marcas mais lembradas e queridas pela população.

“Conseguimos, através do legado e da qualidade dessas marcas, identificar, com base em dados, quais têm a lembrança e o carinho do público”, explicou.

Para ela, o evento é uma oportunidade de reconhecer essas trajetórias e celebrar junto com os protagonistas. “Hoje, a gente entrega esse prêmio, celebra com essas marcas e comemora essa história”, concluiu.

Para o diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi, o prêmio é motivo de orgulho e comemoração. Segundo ele, trata-se de uma realização bem-sucedida, que já está consolidada no mercado publicitário.

“É uma satisfação, mais do que de ano, ver o sucesso desse prêmio. Ele já é consolidado e é muito bom receber aqui os clientes e as agências que fazem dele o que é”, afirmou.

Pugliesi destacou, ainda, a importância da relação entre marcas e consumidores. “Existe uma satisfação muito clara do cliente com essas marcas preferidas, e isso nos dá a alegria de estarmos todos reunidos nesta noite”, completou.

O diretor Operacional da Folha, José Américo Lopes Góis, falou sobre a relevância do evento para o setor publicitário da capital pernambucana.

“Para mim e para muitos, é o evento publicitário mais importante do Recife. Temos consciência de que realizamos, ano após ano, algo grandioso e com muita credibilidade”, afirmou.

Góis lembrou, também, que a credibilidade do levantamento é reforçada pela parceria com o Ipespe e o professor Antônio Lavareda, o que, segundo ele, consolida ainda mais o evento no calendário publicitário do Recife.

No evento, a Folha e o Ipespe entregaram troféus e certificados aos vencedores como forma de homenageá-los.

A diretora Executiva do Ipespe, Marcela Montenegro, celebrou a longa trajetória da parceria com a Folha de Pernambuco na realização do prêmio. Segundo ela, estar presente na 22ª edição é motivo de alegria e simboliza uma colaboração sólida e duradoura.

“Muito feliz de estar aqui. A gente praticamente está completando bodas de prata”, disse, ao lembrar do tempo de realização do Marcas Que Eu Gosto.

Marcela ressaltou a relevância do estudo por trás da premiação, que vai além do reconhecimento simbólico.

“Reafirmar a importância do prêmio, não só do prêmio, mas do estudo em si, porque entrega para a sociedade informações interessantes — para as agências, os anunciantes, as empresas — sobre o posicionamento e o ranking das marcas que conseguiram chegar ao coração dos recifenses e pernambucanos”, afirmou.

Ela frisou que o prêmio já se consolidou no calendário do mercado local e cumpre um papel essencial ao reconhecer o esforço de marketing, comunicação e construção de imagem das marcas e agências.

“A noite é realmente de celebração. E agradeço, como sempre, essa parceria com a Folha, que tem sido muito bem-sucedida ao longo de todos esses anos”, concluiu.

