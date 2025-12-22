Marcelo de Carvalho vende suas ações na RedeTV!
Amilcare Dallevo Júnior adquiriu toda a participação societária do também fundador do canal de televisão
A RedeTV! anunciou nesta segunda-feira, 22, que o presidente da empresa, Amilcare Dallevo Júnior, adquiriu todas as ações de Marcelo de Carvalho. Ambos fundaram juntos o canal de televisão há 26 anos, em novembro de 1999.
Em nota, a empresa destacou que "a operação reforça o compromisso de continuidade, estabilidade e inovação que sempre marcaram a trajetória da emissora".
"A emissora seguirá apostando em projetos inovadores tanto na TV aberta quanto no ambiente digital, ampliando sua presença multiplataforma e incorporando novas tecnologias de inteligência artificial para fortalecer a produção de conteúdo, o jornalismo, o entretenimento e a experiência do público", completou.
O comunicado agradece pelos anos de colaboração de Carvalho. Também indicou que ele seguirá com a atuação empresarial nos setores imobiliário, de tecnologia e mídia digital.
Na RedeTV!, o empresário também acumula 15 anos de experiência como apresentador de game shows. É conhecido especialmente pelos programas Mega Sonho e Mega Senha.