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MUDANÇA Marcelo Freixo anuncia Bruno Reis na presidência da Embratur com sua saída para as eleições Diretor de Marketing já atuava à frente da promoção internacional em vários eventos do setor

Bruno Reis é o novo nome à frente da Agência Brasileira de Promoção do Turismo Internacional (Embratur) com a saída de Marcelo Freixo, atual presidente, para disputar as eleições para deputado federal.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (31), durante o Visit Brasil Summit, evento em Brasília para discutir o turismo internacional no Brasil. A saída de Freixo e a posse de Reis ainda serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Reis ocupava o cargo de diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade desde julho de 2024, mas chegou na gestão de Freixo como gerente de Eventos e Mercados Internacionais. Antes da Embratur, foi presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) por três anos.

Agora, assume a presidência na "crista da onda", como citou em um breve discurso sobre a nova fase, do turismo internacional do Brasil.

O País fechou o ano de 2025 com recorde de 9 milhões de estrangeiros. Segundo o novo presidente da Embratur, o momento é favorável para discussões focadas na promoção internacional do Brasil, com uma identidade focada na diversidade cultural.

Na função de diretor, estava liderando o Plano Brasis, junto com o Sebrae, para discutir as potencialidades das regiões brasileiras e atrair estrangeiros para todos os Estados do País.

"O Brasil tem o que o mundo está procurando hoje: natureza, autenticidade, diversidade, cultura e negócios. É o 'borogodó'. Estamos na crista da onda, após esse delta de crescimento entre 2024 e 2025", disse Reis após o anúncio.

"O Brasil tem o que o mundo está procurando hoje: natureza, autenticidade, diversidade, cultura e negócios. É o 'borogodó'", diz Bruno Reis, agora à frente da Embratur.

Durante a abertura do Visit Brasil Summit, Freixo realizou um discurso de agradecimento, em clima de despedida e de comemoração pelos números do Brasil, enfatizando a valorização de regiões periféricas e comunidades que vêm ganhando visibilidade e recursos com a chegada de novos turistas.



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