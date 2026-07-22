A- A+

Tarifaço Márcio Elias: Pode ser que a gente não precise usar todo o valor para o Brasil Soberano 3 Segundo ele, diversos setores que vinham reivindicando já deram retorno e também apresentaram sugestões. "Nós estamos receptivos a todas essas sugestões", afirmou

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, disse na noite desta quarta-feira (22) que talvez não seja necessária a utilização de todo o valor reservado para o plano Brasil Soberano 3, que vai disponibilizar R$ 18,5 bilhões em linhas de crédito para empresas afetadas pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

"Estamos falando até esses valores, não necessariamente esses valores. Pode ser que a gente não precise usar tudo isso. Vamos lembrar que parte do que nós estamos usando agora é resultante do Brasil Soberano 1, que não foi consumida", destacou o ministro a jornalistas ao deixar a pasta.

Segundo ele, diversos setores que vinham reivindicando já deram retorno e também apresentaram sugestões. "Nós estamos receptivos a todas essas sugestões", afirmou.

Entre ontem e hoje, o MDIC recebeu 22 setores e algumas empresas afetadas pelo tarifaço dos EUA. "Todos os setores indicavam a necessidade de ter uma linha de crédito mais acessível."

Veja também