Márcio Elias: Pode ser que a gente não precise usar todo o valor para o Brasil Soberano 3
Segundo ele, diversos setores que vinham reivindicando já deram retorno e também apresentaram sugestões. "Nós estamos receptivos a todas essas sugestões", afirmou
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, disse na noite desta quarta-feira (22) que talvez não seja necessária a utilização de todo o valor reservado para o plano Brasil Soberano 3, que vai disponibilizar R$ 18,5 bilhões em linhas de crédito para empresas afetadas pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.
"Estamos falando até esses valores, não necessariamente esses valores. Pode ser que a gente não precise usar tudo isso. Vamos lembrar que parte do que nós estamos usando agora é resultante do Brasil Soberano 1, que não foi consumida", destacou o ministro a jornalistas ao deixar a pasta.
Leia também
• Brasil Soberano é plano que governo amadurece desde 2025, está tudo contemplado, diz Durigan
• Cada linha do Brasil Soberano 3 será regulamentada com requisitos diferentes, disse Moretti
• Brasil Soberano 'mirrado' estimula endividamento; confira a coluna desta terça (21)
Segundo ele, diversos setores que vinham reivindicando já deram retorno e também apresentaram sugestões. "Nós estamos receptivos a todas essas sugestões", afirmou.
Entre ontem e hoje, o MDIC recebeu 22 setores e algumas empresas afetadas pelo tarifaço dos EUA. "Todos os setores indicavam a necessidade de ter uma linha de crédito mais acessível."