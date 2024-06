A- A+

banco central Marcos Lisboa diz que autonomia financeira do BC seria útil para avançar em agenda de inovação O economista afirmou que a implementação do Pix automático já está atrasada por falta de recursos

O ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Marcos Lisboa, defendeu a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que concede a autonomia financeira e orçamentária ao Banco Central. Na avaliação dele, isso permitiria que a autoridade monetária continue avançando na agenda de inovação.

"A arquitetura tecnológica do Banco Central fica prejudicada com a falta de autonomia de recursos e isso fragiliza o sistema, isso coloca em risco os meios de pagamento que cuidam da vida das pessoas", disse Lisboa, em uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.



O economista afirmou que a implementação do Pix automático já está atrasada por falta de recursos.

Disse, ainda, que a área do BC que cuida de riscos também enfrenta dificuldades. "Se tivesse maiores recursos, poderia dificultar a ocorrência de problemas contábeis, de fraudes", afirmou.

