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Petrobras Margem Equatorial foi 'grata surpresa', mas licenciamento demora, diz diretora da Petrobras Responsável pela área de Exploração e Produção, Sylvia Anjos, afirma que reposição de reservas é crucial

Os resultados da exploração do primeiro poço na Bacia da Foz do Amazonas, parte da Margem Equatorial, “foi uma grata surpresa”, afirmou nesta segunda-feira Sylvia Anjos, diretora-executiva de Exploração e Produção da Petrobras, ao tratar da importância de explorar novas fronteiras de petróleo e gás para repor as reservas da companhia. A executiva também destacou que as aprovações de licenciamento ambiental têm sido demoradas.

— Foi uma grata resposta, muito positiva. Algo que estamos esperando por mais de uma década. Conseguimos a licença, foi uma licença muito difícil — afirmou Sylvia, numa mesa-redonda sobre reposição de reservas na ROG.e, o maior evento da indústria petrolífera no país, que vai até quinta-feira, no Rio.

A Petrobras informou no mês passado que encontrou hidrocarbonetos no poço Morpho, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá, num bloco na Bacia da Foz do Amazonas.

A executiva lembrou que a Petrobras acaba de conseguir o licenciamento ambiental para perfurar mais três poços, no mesmo bloco onde foi perfurado o primeiro.

As novas perfurações serão essenciais para confirmar que a presença dos hidrocarbonetos se traduzirá em petróleo economicamente viável para a produção. Segundo Sylvia, com os três poços, será possível “fazer a delimitação” do bloco.

— Espero que seja grande o suficiente para conseguirmos seguir firme lá na área — afirmou a diretora.

Segundo Sylvia, “a reposição de reservas é absolutamente necessária”. E o trabalho deve ser contínuo, já que o ciclo exploratório não se dá “da noite para o dia”, muitas vezes requer um período de “dez anos”.

— Não podemos abrir mão de nenhuma energia, petróleo muito menos. A maior receita (de comércio exterior) do país vem da exportação de petróleo. Abrir mão dessa receita não é a melhor coisa a ser feita — completou Sylvia, ressaltando a importância do licenciamento ambiental. — As licenças têm sido demoradas.

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