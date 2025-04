A- A+

poço exploratório Margem Equatorial: Petrobras conclui unidade de fauna no Oiapoque, exigência do Ibama Órgão regulador ainda analisa pedido da estatal para perfurar poço na Bacia da Foz do Amazonas

A Petrobras anunciou a conclusão da construção da Unidade de Atendimento e Reabilitação de fauna em Oiapoque, no Amapá. A estatal disse, ainda, que recebeu, na última sexta-feira (4), a licença para operação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amapá.

A construção da unidade de fauna no Oiapoque foi uma das exigências feitas pelo Ibama no processo que analisa o pedido da estatal para perfurar o primeiro poço exploratório na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial.

Para o início da operação no Oiapoque ainda é necessária a realização de inspeção pelo Ibama. A Petrobras informou ao órgão regulador que a instalação está disponível para vistoria a partir de segunda-feira (7).

A instalação funciona como uma espécie de hospital para fauna e conta com ambulatório, salas de estabilização, atendimento, centro cirúrgico e outros espaços dedicados a atender aves, mamíferos marinhos, tartarugas, golfinhos e peixes-boi.

A unidade do Amapá funcionará em sinergia com o Centro de Despetrolização e Reabilitação da fauna já instalado em Belém, no Pará.

As duas unidades fazem parte do processo de licenciamento ambiental no bloco FZA-M-59, localizado em águas profundas do Amapá, distante mais de 540 km da foz do rio Amazonas, na Margem Equatorial, que vai do litoral do Amapá ao Rio Grande do Norte.

Em fevereiro, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que todas as demandas apresentadas pelo Ibama foram entregues em novembro de 2024, durante um evento.

Também em fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometeu com o novo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), a aprovar a licença para perfurar na bacia da Foz do Amazonas.

