Maria Farinha ganhará novo empreendimento imobiliário; 500 vagas de emprego serão geradas

A Praia de Maria Farinha, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, vai ganhar um novo empreendimento imobiliário. Localizado à beira-mar e com a proposta de ter um estrutura de resort, com lazer completo, o Maria Farinha Flat's Residence foi lançado nesta quarta-feira (30) durante almoço para empresários no Cabanga Iate Clube, na área central do Recife.

À frente do empreendimento está a Mult Técnica Engenharia, empresa que atua há 25 anos no mercado de construção civil no Estado. O residencial possui 280 apartamentos, de 51,32 m² e 59,81 m², distribuídos em quatro torres de nove e dez pavimentos. A empresa estima um investimento de aproximadamente R$ 50 milhões.

A previsão é de que as obras iniciem em novembro deste ano, gerando 50 postos de trabalho. Até a conclusão, prevista para ocorrer em 48 meses, a estimativa é de que sejam geradas aproximadamente 500 vagas de trabalho, entre postos diretos e indiretos.

De acordo com o diretor da Mult Técnica Engenharia, Celso Stamford Gaspar, o empreendimento nasce, também, com o objetivo de revitalizar o turismo na região.

“Maria Farinha é uma praia turística, voltada para o turismo náutico, e a nossa empresa apostou no lançamento desse resort para justamente atender à demanda dessas pessoas que frequentam a praia de Maria Farinha, trazendo o resgate da valorização de uma das praias mais bonitas, para mim, do Nordeste”, disse.

Além da estrutura completa de lazer, que inclui piscinas para o público adulto e infantil, mini campo de futebol e quadra de beach tennis, entre outros itens, o resort também contará com restaurantes abertos ao público.

“Isso vai trazer um grande crescimento turístico para a região porque esse empreendimento tem o intuito turístico, vai oferecer a parte de restaurante, não só para os moradores e para quem frequentar o flat, mas também para os convidados. Teremos restaurante, teremos apoio; é um equipamento completo que visa justamente atender essa demanda turística do município de Paulista”, destacou Gaspar.

Há opções de apartamentos de dois e três quartos, com preços a partir de R$ 324 mil e R$ 394 mil, respectivamente. O imóvel pode ser financiado pela Caixa Econômica Federal, a partir do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), linha de financiamento ofertada para pessoas que pretendem comprar imóvel.

Segundo o diretor da Mult Técnica Engenharia, o imóvel é voltado para pessoas com renda a partir de cinco salários mínimos, que desejem morar ou investir na região.

O prefeito do Paulista, Yves Ribeiro, participou do lançamento do empreendimento e destacou os impactos para a economia e o turismo do município.

“É um recomeço de uma história turística, que é Maria Farinha, que tem um grande potencial. São 280 apartamentos, 500 novas oportunidades de emprego. É um produto piloto que vai dar um pontapé inicial para o turismo, não só de Paulista, mas de todo o litoral norte de Pernambuco”, pontuou.

