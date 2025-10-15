Mariana Costa destaca relevância da Transnordestina para o desenvolvimento de Pernambuco

A- A+

A vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, participou, na manhã desta quarta-feira (15), da quinta edição do seminário Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Move Pernambuco, realizado no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (ACIC).

O evento discutiu os impactos econômicos e logísticos do trecho Salgueiro–Suape da ferrovia, com foco no polo de confecções do Agreste e nas oportunidades de crescimento para o interior do Estado.

Durante sua participação, Mariana Costa ressaltou a importância do debate técnico e institucional sobre o projeto. “Estamos aqui para pensar em soluções e foi realmente esclarecedor. Vamos tirar daqui muitas coisas objetivas e trazer da realidade esse projeto fundamental para o Estado”, afirmou.

Logística

O seminário reuniu especialistas, empresários e autoridades para discutir como a retomada do trecho Salgueiro–Suape poderá transformar a logística regional. A ferrovia pode reduzir em até 30% os custos de transporte para o polo de confecções, facilitando a chegada de insumos e o escoamento da produção pelo Porto de Suape.

O setor têxtil, que reúne cerca de 14 mil empreendimentos formais e informais e gera renda para mais de 100 mil pessoas nas cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, é apontado como um dos principais beneficiados com a conclusão das obras.

Além da indústria de confecções, a Transnordestina também deve impulsionar segmentos como o avícola, o polo leiteiro, a indústria de baterias Moura, em Belo Jardim, e a produção de gipsita, no Araripe. A melhoria na infraestrutura logística deve ampliar a competitividade das cadeias produtivas e atrair novos investimentos para o Agreste.

Painéis

Entre os palestrantes estiveram o consultor em transportes Maurício Pina; o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre; a consultora em estratégia Ivânia Porto, representante da ACIC; o engenheiro Fernando Jordão; e o economista Wamberto Barbosa, diretor de Planejamento do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil de Pernambuco (NTCPE).

A mediação foi conduzida pela jornalista Patrícia Raposo, CEO do Movimento Econômico, organizador do evento.

O Conexões Transnordestina é uma série de encontros itinerantes com patrocínio da Sudene e do Complexo Industrial Portuário de Suape, que tem promovido debates em diferentes regiões do Estado.

A edição de Caruaru sucede os encontros realizados em Salgueiro, Petrolina, Araripina e Belo Jardim, com o objetivo de alinhar o planejamento logístico da ferrovia às demandas produtivas locais.

As obras da Transnordestina seguem em andamento, e o edital do trecho Arcoverde–Custódia deve ser lançado ainda neste mês.

