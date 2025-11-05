Qua, 05 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta05/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MEIO AMBIENTE

Marina: TFFF já está operacional e demonstra capacidade inovadora do Brasil

O Fundo foi proposto pelo governo do Brasil pela primeira vez na 28ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP28)

Reportar Erro
Marina Silva, ministra do Meio AmbienteMarina Silva, ministra do Meio Ambiente - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ressaltou nesta quarta-feira, 5, que o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) é só mais um exemplo de inovação proposta pelo Brasil relacionada ao clima. Ela ainda exaltou que o fundo já conta com aporte de US$ 1 bilhão do Brasil e está em operação.

"O Brasil ajudou muito na formulação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), no âmbito do Protocolo de Kyoto. Criamos o Fundo Amazônia, que proporcionou uma redução de 83% no desmatamento ao longo de 10 anos e, agora, contamos com o TFFF ", disse ela a jornalistas durante uma sessão com finalistas do Prêmio Earthshot 2025, sendo o fundo um deles.

O TFFF foi proposto pelo governo do Brasil pela primeira vez na 28ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP28).

Leia também

• É preciso trabalhar mitigação e adaptação a extremos climáticos, diz Marina Silva

• Marina Silva defende reforma urgente no sistema global de financiamento climático

• Marina Silva critica trecho de licenciamento rápido para hidrelétricas em MP do setor elétrico

A meta do fundo é atingir US$ 125 bilhões sob gestão, remunerando cerca de US$ 4 bilhões anuais em dividendos e pagando US$ 4 por hectare de floresta tropical preservada. A iniciativa pode ser reconhecida com £ 1 milhão no prêmio criado pelo Príncipe William e incubado pela The Royal Foundation.

"O sentimento é de gratidão por ser um reconhecimento da capacidade inovadora do Brasil. Nós já nos sentimos premiados porque o TFFF acaba de ser criado e nós tínhamos nos comprometido que ele estaria operacional na COP30 e já está operacional", enfatizou.

O anúncio do vencedor do Prêmio Earthshot 2025 será nesta quarta-feira à noite, no Rio de Janeiro.

Já o TFFF deve ser lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, 6, durante a Cúpula de Líderes da COP30.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter