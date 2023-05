A- A+

ENCONTRO NA CASA CIVIL Marina vê vitória em reunião sobre exploração na Amazônia e compromisso de Lula: leia bastidores Entendimento é de que foi reafirmado o compromisso do presidente Lula de ter maior zelo em relação ao meio ambiente

A reunião na Casa Civil que debateu a exploração da petróleo na foz do Rio Amazonas foi encarada como uma vitória da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do Ibama, na visão de técnicos que participaram do encontro. O entendimento é de que foi reafirmado o compromisso feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda na campanha, de ter maior zelo em relação ao meio ambiente.

Segundo um interlocutor que participou da reunião, ficou constatado que os estudos apresentados pela Petrobras ao Ibama foram insuficientes para que a estatal obtivesse a licença do Ibama para explorar a área, diante dos riscos do empreendimento para o meio ambiente. Contudo, a estatal poderá apresentar estudos complementares e pedir reconsideração da decisão do órgão.

- O que foi indeferido foi a licença e não o empreendimento, a Petrobras poderá recorrer como qualquer outro empreendedor - explicou o técnico.

Ele afirmou que foi uma grande vitória para o governo a decisão tomada na reunião de condicionar todos os empreendimentos em infraestrutura, além do petróleo, à realização de um amplo estudo estratégico ambiental, que prevê o isolamento das áreas mais sensíveis das mais favoráveis.

No caso da Foz do Amazonas, explicou, o levantamento vai considerar toda a Margem Equatorial e não picotado. Os estudos terão duração média de dois anos e vão depender do tipo de empreendimento, da sensibilidade das áreas ambientais e da coleta de dados e pesquisas já existentes - o que pode ajudar a agilizar os processos e não atrasar, destacou a fonte.

Todos falaram durante a reunião, mediada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Os primeiros foram a equipe da Petrobras e Ministério de Minas e Energia. Em seguida, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o Ibama. Costa falou por último e atuou como mediador do impasse no governo.

- Não houve briga. A reunião foi muito positiva e a ministra saiu satisfeita - disse o interlocutor.

Lula não quer se envolver

O ministro da Casa Civil Rui Costa tenta imprimir um tom de neutralidade a respeito do impasse entre Ibama e Petrobras. Costa foi escalado por Lula para mediar o debate entre ministérios do Meio Ambiente, Minas e Energia e Petrobras. O presidente não deve se envolver pessoalmente na queda de braço entre Marina Silva e Petrobras neste momento.

Antes de comandar a reunião nesta terça-feira, Costa conversou sobre o assunto com Lula por telefone. Por enquanto, não será feita nenhum uma mudança brusca de decisão e segue valendo a negativa do Ibama ao projeto.

A orientação é que a Petrobras faça novos estudos para apresentar ao Ibama. Caberá a empresa convencer os técnicos da viabilidade ambiental do projeto.

Veja também

COMPUTADORES Dell lança primeiro desktop da linha gamer Alienware produzido no Brasil