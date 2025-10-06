A- A+

dragagem Marinha do Brasil autoriza Porto de Suape a aprofundar dragagem do canal externo Aprofundado canal para 20 metros, o porto fortalece o escoamento de combustíveis e derivados

A dragagem do canal externo do Porto de Suape foi homologada pela Marinha do Brasil, garantindo profundidade de 20 metros. O aprofundamento posiciona o atracadouro entre os que dispõem de maior calado do País, que indica o quão submersa a embarcação está.

Com o aval da Autoridade Marítima, Suape poderá receber embarcações de classe mundial, aumentando sua capacidade de importação e exportação de produtos, além do escoamento de combustíveis e derivados.

“Suape melhora significativamente as condições de trafegabilidade, o tempo de espera para atracação de navios de grande porte e agrega mais valor às operações, com as embarcações podendo atracar em segurança com capacidade máxima de carga”, destaca o diretor-presidente do complexo, Armando Monteiro Bisneto.

Antes da homologação, navios com calado superior a 12,8 metros dependiam de condições específicas de maré para acessar o porto. Agora, embarcações com calado superior a 15 metros podem atracar sem restrições de calado.

A última etapa da obra de dragagem do canal externo, iniciada em 1º de dezembro de 2023 e concluída em abril de 2024, teve custo de R$ 140 milhões e resultou na remoção de 1,7 milhão de metros cúbicos de sedimentos.

Canal interno

Orçada em R$ 217 milhões — sendo R$ 100 milhões do Ministério de Portos e Aeroportos, via PAC3, e R$ 117 milhões de recursos do estado, a dragagem do canal interno prevê aprofundar o canal para 16,2 metros e remover 3,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos.

*Com informações da assessoria



