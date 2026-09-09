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Simpósio

Marinha realiza fórum com debates sobre Economia Azul e Segurança Marítima no Recife

Evento ocorre na próxima terça-feira (15) no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, a partir das 8h

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Centro Cultural Cais do Sertão, obra da Gusmão grande vencedora do Prêmio Obra do Ano 2019, do site ArchDailyCentro Cultural Cais do Sertão, obra da Gusmão grande vencedora do Prêmio Obra do Ano 2019, do site ArchDaily - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A Marinha do Brasil promoverá o Fórum Horizontes da Economia Azul na próxima terça-feira (15), a partir das 8h, no auditório do Centro Cultural Cais do Sertão, no Bairro do Recife, área central da cidade.

O evento faz parte do ciclo de simpósios regionais denominado "Horizontes da Economia Azul", realizado pela Marinha para fortalecer o debate estratégico sobre Segurança Marítima e Economia Azul em todo o Brasil.

A iniciativa tem o objetivo de incentivar discussões sobre o desenvolvimento econômico sustentável dos oceanos, rios e zonas costeiras com foco na geração de riqueza e inovação, garantindo a preservação ambiental a longo prazo.

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A ação também pretende debater sobre as ações que garantam a segurança no mar, como a prevenção de acidentes e o combate a ações criminosas, para a viabilização desse desenvolvimento econômico.

O projeto já foi realizado em seis estados: Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Distrito Federal e Pará, com a presença de especialistas, autoridades públicas, representantes do setor produtivo, parlamentares, pesquisadores e integrantes da comunidade marítima das regiões. 

O público pode se inscrever para participar do fórum por meio do link. Em Pernambuco, as palestras envolverão temas como:

Serviço
Fórum Horizontes da Economia Azul
Data e hora: 15 de setembro, a partir das 8h
Local: Auditório do Centro Cultural Cais do Sertão
Inscrições

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