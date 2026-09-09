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Simpósio Marinha realiza fórum com debates sobre Economia Azul e Segurança Marítima no Recife Evento ocorre na próxima terça-feira (15) no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, a partir das 8h

A Marinha do Brasil promoverá o Fórum Horizontes da Economia Azul na próxima terça-feira (15), a partir das 8h, no auditório do Centro Cultural Cais do Sertão, no Bairro do Recife, área central da cidade.

O evento faz parte do ciclo de simpósios regionais denominado "Horizontes da Economia Azul", realizado pela Marinha para fortalecer o debate estratégico sobre Segurança Marítima e Economia Azul em todo o Brasil.

A iniciativa tem o objetivo de incentivar discussões sobre o desenvolvimento econômico sustentável dos oceanos, rios e zonas costeiras com foco na geração de riqueza e inovação, garantindo a preservação ambiental a longo prazo.

A ação também pretende debater sobre as ações que garantam a segurança no mar, como a prevenção de acidentes e o combate a ações criminosas, para a viabilização desse desenvolvimento econômico.

O projeto já foi realizado em seis estados: Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Distrito Federal e Pará, com a presença de especialistas, autoridades públicas, representantes do setor produtivo, parlamentares, pesquisadores e integrantes da comunidade marítima das regiões.

O público pode se inscrever para participar do fórum por meio do link. Em Pernambuco, as palestras envolverão temas como:

“Portos, Armazenamento e Escoamento de Produção” com palestra do Presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto

“Turismo, Esporte e Lazer”, com o ex-Secretário de Turismo de Cabedelo, Haenell Farias;

“Pesca e Aquicultura”, com os Professores da UFRPE, Diogo Nunes e Alfredo Oliveira Gálvez;

“Impacto da Economia do Mar na Segurança Marítima” com o Almirante de Esquadra Elis Treidler Öberg;

“Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul” com o Vice-Almirante Marcelo da Silva Gomes;

Roda de debates com moderação do jornalista e radialista Rhaldney Santos

Serviço

Fórum Horizontes da Economia Azul

Data e hora: 15 de setembro, a partir das 8h

Local: Auditório do Centro Cultural Cais do Sertão

Inscrições

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