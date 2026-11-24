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ministro do Trabalho e Emprego Marinho defende ajuste fiscal e minimiza impacto do fim da 6x1 para empresas Para o ministro, ajuste é necessário e deve manter as políticas públicas funcionando

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou em entrevista ao CanalGOV que o ajuste fiscal do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 aprovado na segunda-feira, 23, pela Câmara dos Deputados não deve gerar preocupação. Para Marinho, o ajuste é necessário e deve manter as políticas públicas funcionando.

"A responsabilidade do presidente Lula é cuidar do povo brasileiro, então tem que cuidar da inflação, cuidar da questão fiscal para que não haja desequilíbrio", disse. "Esse é um ajuste fiscal necessário acima de tudo para manter as contas em dia, manter o Brasil produzindo, crescendo, mantendo empregos e oportunidades", acrescentou Marinho. O ministro também criticou a especulação financeira no mercado em torno da pauta do ajuste fiscal.

Fim da escala 6x1

Marinho defendeu a implementação da escala 5x2 em substituição à 6x1 e afirmou que nenhuma empresa irá à falência em consequência das conquistas dos trabalhadores. "Nunca vimos fechar uma empresa por essa razão. Fecha por incompetência, porque o produto findou sua vida, por brigas de sucessão, mas por conquistas dos trabalhadores nunca vi uma empresa fechar", afirmou o ministro.

Segundo ele, nenhum comércio precisa ficar aberto todos os dias e "ninguém vai morrer" se os estabelecimentos fecharem as portas uma vez por semana. A expectativa da pasta é que a alteração da jornada gere mais contratações e incorpore muita gente que está alheia ao mercado de trabalho, como mulheres e egressos do sistema prisional.

Marinho ressaltou o aspecto da rotatividade como algo significativo para a categoria celetista e adiantou que o Caged de dezembro, como sempre, deve vir negativo por efeitos de sazonalidade. Questionado sobre sua permanência no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marinho afirmou que essa decisão caberá ao próprio chefe do Executivo.

Pejotização

O ministro Luiz Marinho defendeu que a discussão jurídica sobre a pejotização, que deve entrar na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir do ano que vem, deva permanecer na Justiça do Trabalho ao invés da Justiça comum. "Eu vi com bons olhos uma última sinalização do ministro Gilmar Mendes, que é o relator desse processo, de que quem deve definir isso é a Justiça do Trabalho", afirmou.

Marinho afirmou que a pejotização é inaceitável em diversos casos, como no caso de prefeituras que contratam garis como pessoa jurídica. Segundo ele, qualquer terceirizado contratado como microempreendedor individual (MEI) consiste em uma fraude frente à legislação trabalhista.

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