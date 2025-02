Marinho diz que preocupação é ter janeiro com criação de empregos inferior a janeiro de 2024

A- A+

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira, 26, que sua preocupação não é com a geração de empregos em janeiro de 2025 acima do patamar de 100 mil postos, mas sim com a não repetição do número obtido em janeiro de 2024.

"Veja que o mercado reagiu com o saldo de 137.303, e ele devia, na verdade, observar que nós começamos abaixo do que começamos em janeiro do ano passado, janeiro do ano passado foi de 173.000 Então a minha preocupação é essa, não é que nós geramos muito. Eu queria os 173.000 do ano passado", disse.



Ao avaliar a geração de empregos no mês, Marinho pontuou a sazonalidade que implica na destruição de postos de trabalho no comércio e destacou o emprego na indústria.



"A indústria oferece um emprego de maior tempo de duração, fica mais tempo no emprego na indústria do que nos outros setores, nos outros setores a rotatividade é maior do que na indústria. E também a indústria muitas vezes oferece também boas remunerações em relação a outras atividades econômicas", disse o ministro do Trabalho.



Ele também destacou os dados de geração de empregos no Rio Grande do Sul, que teve a criação de 26.732 postos, o que confirma a recuperação do Estado.

