Trabalho Marinho diz que salários até R$ 2.640 ficarão isentos de Imposto de Renda Ministro diz que intenção do governo é aumentar isenção até R$ 5 mil até o fim do governo

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou, nesta sexta-feira (28), que salários até R$ 2.640 ficarão isentos de pagamento de Imposto de Renda.

- Há o compromisso do presidente Lula de isentar salários de até R$ 5 mil até o fim do governo. Por enquanto, os salários de até R$ 2.640, a partir de 1º de maio, não terão retenção do Imposto de Renda - afirmou Marinho.

Ele disse que ainda não há definição sobre quando o governo irá editar uma Medida Provisória (MP) com as novas regras para o salário. Ontem, ele adiantou que a decisão é seguir a mesma fórmula que já foi usado em governos anteriores do PT - do próprio Lula e Dilma - com indexação pelo PIB de dois anos antes e a inflação do ano anterior.

Já a ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou que o governo tem reservados cerca de R$ 2 bilhões para a realização de concursos este ano.

- Governo tem valor previsto pra concurso, em torno de R$ 2 bi, a gente vai autorizar o da Funai, hoje, provavelmente, ou segunda, e nas próximas semanas vamos anunciando a utilização desse recurso, esperamos agora no final de maio anunciar todos os concursos com base no orçamento pra acontecer ainda esse ano - afirmou.

