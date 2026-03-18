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JORNADA DE TRABALHO Marinho: é preciso avaliar se algum setor precisaria de ajuda do Estado com fim da 6x1 Para ele, os impactos positivos da diminuição de jornada também existem e aumentarão a qualidade do ambiente de trabalho e vão melhorar a produtividade

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira, 18, que a redução da jornada de trabalho 6x1 não aumentará a informalidade, descartou compensação por parte do governo às empresas, mas disse ser necessário avaliar se algum segmento "ultra específico" precisaria de ajuda. Ele falou a parlamentares na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados

"É um debate sobre impactos econômicos que a Casa vai ter que fazer e enfrentar. Impactos existem, no custo, e na qualidade e produtividade", afirmou Marinho.

Para ele, os impactos positivos da diminuição de jornada também existem e aumentarão a qualidade do ambiente de trabalho e melhorar a produtividade. "Se a redução impacta no custo, ok, e tem que colocar na outra balança os impactos positivos que causa E aí até avaliar se é o caso de algum segmento ultra especifico precisar de algum apoio governamental, apoio do Estado", declarou.

O ministro fez questão de afastar qualquer intenção de o governo dar subsídios ou benefícios a empresas pela diminuição de jornada. Para ele, no passado, não houve aumento de informalidade e isso acontecerá novamente.

"Na visão do governo não há que falar em beneficio, desoneração, de incentivo, subsídio; não é plausível em especial no momento das nossas condições fiscais, não acho que seria por aí a solução. Temos que apostar de fato na melhoria do ambiente e da produtividade", completou Marinho.



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