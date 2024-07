A- A+

ORÇAMENTO Marinho: Estamos com salários muito achatados no Brasil; elevá-los vai gerar solução Na avaliação do ministro, o aumento nos salários vai gerar a solução para a economia do País

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta terça, 30, que os salários no País estão muito "achatados". Segundo ele, o mercado de trabalho aquecido abre a possibilidade de aumentar as remunerações dos trabalhadores.

"Estamos com salários muito achatados no Brasil. Veja o nível do que estamos falando de salários iniciais, é muito baixo. Mercado de trabalho aquecido pressupõe melhores remunerações também", disse o ministro após divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de junho.

Na avaliação de Marinho, o aumento nos salários vai gerar a solução para a economia do País. "Quanto maior a renda do trabalhador, maior massa salarial. Significa melhorar o nível de consumo das famílias para bens duráveis e portanto para indústria produzir mais e indústria crescer mais", afirmou.

Marinho disse ainda que, apesar de os dados mostrarem uma taxa baixa de desemprego, isso não significa que o País atingiu o "pleno emprego". "Não estamos no pleno emprego ainda", avaliou.

