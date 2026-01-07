A- A+

BRASIL Marinho: há condições para Congresso aprovar regulamentação do trabalho por aplicativos Entretanto, ministro vê risco em autorizar serviços como mototáxi em cidades grandes

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira (7) que o Congresso tem todas as condições de aprovar uma regulamentação do trabalho por aplicativos. Ele participa do programa "Bom Dia, Ministro" da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Tem todo um acúmulo de debate e tem todas as condições do Congresso Nacional debruçar sobre esse assunto agora, no primeiro semestre, e aprovar a regulação dos trabalhos por aplicativos, que eu acho que seria muito bem-vindo", afirmou.

Segundo ele, porém, seria muito arriscado autorizar serviços como mototáxi em cidades grandes como São Paulo por conta do elevado risco de acidentes de trânsito. "Eu, pessoalmente, acho muito arriscado, em cidades com a complexidade da cidade de São Paulo, autorizar mototáxi, transporte de pessoas por moto. Isso é comprovadamente um assustador da quantidade de acidentes", disse.

