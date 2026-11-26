A- A+

Escala 6x1 Marinho repete que não há possibilidade de adiar início da implementação da nova jornada Implementação do fim da escala 6x1 começa oficialmente em 16 de dezembro de 2026, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional 141/2026

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quinta-feira, 26, que não há possibilidade de adiamento do início da implementação gradual da redução da jornada de trabalho de 6x1 para 5x2.

A implementação do fim da escala 6x1 começa oficialmente em 16 de dezembro de 2026, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional 141/2026. "Não há possibilidade de postergação, porque nós estamos ajustando com cada setor. As empresas interessadas, ao invés de ficar fazendo onda, estão tentando resolver a questão", afirmou em evento do setor aéreo em Brasília.

O ministro afirmou ainda que a Confederação Nacional da Indústria (CNI), que protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), contra o decreto e a portaria do governo federal que regulamentam a redução da jornada de trabalho e a escala 5x2, não entrou em contato com a Pasta do Trabalho e Emprego para conversas antes de levar a questão ao Judiciário. A CNI pede que os dois atos sejam declarados inconstitucionais.

"A CNI, ao invés de pedir para conversar, para entender, entrou com pedido no STF. Eles ficam lá provocando o Judiciário. Já falei, isso não vai rolar. Vamos cuidar do interesse dos trabalhadores e das empresas, mas algumas entidades empresariais preferem tumultuar", afirmou ele.

A CNI argumenta, na ação direta de inconstitucionalidade (ADI), que a União "extrapolou seus limites de poder ao instituir regras que deveriam ser definidas por meio de lei aprovada pelo Congresso Nacional".

Os atos que motivaram a ação tratam dos turnos ininterruptos de revezamento, da compensação de horas, do cálculo do salário-hora, de horas extras, da remuneração do repouso semanal, da aplicação de normas coletivas, dentre outras definições.

Marinho afirmou que pedidos específicos, como o de setor aéreo, para adaptar sua contabilização de horas trabalhadas, estão sendo debatidos e podem ser atendidos.

Veja também