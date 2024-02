Marisa anuncia troca de CEO e indica Andrea Menezes para presidência

A- A+

Em mais uma troca de cadeiras, a varejista de moda Marisa anunciou a saída de João Nogueira Batista do cargo de CEO e o nome de Andrea Menezes para assumir a presidência da companhia. O executivo iria completar um ano no posto em fevereiro. Este é o terceiro nome a assumir o cargo desde o início de 2023.

Em fato relevante, a companhia agradeceu pela "dedicação e as conquistas" de Nogueira Batista no cargo, após "a conclusão de uma etapa importante do plano de reestruturação da empresa". Além de CEO, o executivo também ocupava o cargo de diretor de relações com investidores. A posição será assumida por Roberta Ribeiro Leal, que passará a acumular a diretoria com o cargo de CFO.

"A partir de agora, a Lojas Marisa inicia uma nova fase dedicada ao seu reposicionamento comercial", acrescenta a empresa, que tem trabalhado há mais de um ano para reestruturar dívidas e reduzir custos, o que inclui o fechamento de dezenas de lojas.

Andrea Menezes ocupava a cadeira de membro independente no Conselho de Administração da Marisa desde maio do ano passado. A executiva, que atuava há dez anos como investidora-anjo, tem experiência de mais de duas décadas no mercado financeiro, com passagens pelo JP Morgan e Merrill Lynch. Ela também foi conselheira do Banco Fibra e CEO do Banco do Standard Bank.

