mundo Mark Zuckerberg e Elon Musk combinam de se enfrentar em luta no octógono: "Me envia a localização" Interação entre os bilionários viralizou nas redes sociais e gerou memes na internet

Dois dos empresários mais famosos do mundo — Elon Musk e Mark Zuckerberg — concordaram em se encontrar para uma luta num octógono. Durante uma interação com outros internautas, o dono do Twitter afirmou na rede social que toparia encarar o CEO da Meta, controladora do Facebook.

"Eu topo uma luta numa jaula se ele topar (risos)", escreveu Musk.

Zuckerberg compartilhou um print das mensagens do Twitter no Instagram, que também integra o conglomerado da Meta, com a legenda: "Me envia a localização".

Mark Zuckerberg e Elon Musk combinam luta em octógono (Foto: Reprodução/Twitter)

Musk respondeu: "Octógono de Vegas" — estrutura utilizada para as competições Ultimate Fighting Championship (UFC), localizada em Las Vegas, no estado americano de Nevada.

À BBC, um porta-voz da Meta se limitou a dizer que "a história fala por si". Já o Twitter não se pronunciou sobre a interação entre os bilionários, que viralizou na web.

Usuários das redes sociais dos bilionários fizeram memes e possíveis pôsteres para a luta.

Musk completa 52 anos no fim de junho. Também pelas redes sociais, após "topar" a luta contra Zuckerberg, brincou que possuía apenas uma carta na manga — uma manobra chamada "A Morsa", em que ele deita em cima do oponente e por lá fica.

Os internautas ressaltaram que, se Musk quer enfrentar Zuckerberg — de 39 anos, treinado em artes marciais e recentemente campeão de jiu-jitsu — precisará ir à academia, malhar e se preparar melhor. O dono do Twitter rebateu que "quase nunca malha, exceto para pegar os filhos e jogá-los ao ar".

