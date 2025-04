A- A+

Projeção Marketing digital: mercado em expansão e oportunidades de negócios em alta Pesquisa do Cenp aponta que os investimentos em mídias digitais no país alcançaram R$ 26,3 bilhões em 2024. Até 2027, mercado global movimentará US$ 50 bilhões

Até 2027, o mercado global de marketing digital movimentará US$ 50 bilhões, de acordo com a Statista -uma tendência de crescimento que também se reflete no Brasil. Dados da pesquisa mais recente do Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp) mostram que os investimentos em mídias digitais no país alcançaram R$ 26,3 bilhões em 2024, representando um aumento de 12,1% em relação ao ano anterior.

Com mais de 187 milhões de brasileiros conectados à internet, segundo o relatório Digital Brasil 2024, cada dia mais o mercado tem se adaptado aos novos hábitos de divulgação e consumo. O contexto resulta no crescente investimento em mídias digitais por parte de variados setores, a fim de conectar suas marcas aos clientes de forma mais efetiva.

Pela primeira vez, o digital lidera os investimentos publicitários, com 39,8% do total, ultrapassando a TV aberta, que representa 36,5%. Em terceiro lugar estão os investimentos em mídia exterior, com 11,8%. O crescimento do setor deverá se intensificar impulsionado pelo avanço da inteligência artificial, que tem ganhado destaque nos últimos dois anos.

Além da automação, a IA tem o poder de aprimorar a personalização, agiliza a análise de dados, melhora a interação com consumidores e otimiza campanhas. Com isso, a disseminação do produto torna-se mais rápida e econômica, potencializando os serviços do marketing digital e pavimentando o terreno para a expansão do setor nos próximos anos.

Crescimento

Para o doutor em Administração e especialista em Marketing Digital, Felipe Pereira, o segmento cresce de forma acelerada devido à sua efetividade e acessibilidade.

"As plataformas digitais são extremamente democráticas. Pequenas e grandes empresas podem utilizar redes sociais, Google, YouTube e WhatsApp para divulgar seus produtos e serviços, seja de forma paga, com pequenos orçamentos, ou de maneira orgânica, apenas com a produção de conteúdo", explica o especialista.

Outro fator determinante para o crescimento do marketing digital é a facilidade em mensurar os resultados. Diferente das mídias tradicionais, onde é difícil calcular o retorno sobre o investimento na divulgação, o digital permite acompanhar em tempo real o impacto e andamento das campanhas. "Sabemos exatamente quantas pessoas visualizaram, clicaram e converteram em vendas", destaca.

Setores

O marketing digital é amplamente utilizado em diversos segmentos, mas se destaca nos setores de varejo e serviços. Segundo Pereira, enquanto a indústria utiliza menos, serviços e varejo se beneficiam bastante, tanto para fortalecer a marca quanto para gerar vendas diretas.

A análise da Digital AdSpend 2024, que mapeia os principais investimentos na publicidade online realizados no Brasil, demonstrou que o comércio saiu na frente no ranking de setores que mais investem nas ferramentas digitais, totalizando 23% da presença do marketing digital em negócios desse tipo. Logo atrás, vem serviços (12%), mídia (8%), financeiro (8%) e eletro e informática (7%).

Ainda de acordo com o levantamento, que avalia o comportamento do mercado durante o ano de 2023, de janeiro a dezembro, o Digital recebeu mais de 50% das verbas de mídia em 7 setores econômicos. Sendo eles: vestuário (73%), eletro e informática (71%), agropecuária (56%), escritório (56%), industrial (53%), comércio (50%) e educação (50%).

Além de impulsionar a divulgação de produtos e serviços, o marketing digital contribui para o crescimento dos negócios de diversas formas. Ele pode ser aplicado no gerenciamento da marca, na construção de estratégias de branding e também em atividades do dia a dia, como atendimento ao cliente e envio de orçamentos. "O consumidor pode entrar em contato pelo WhatsApp, direct ou até mesmo finalizar a compra diretamente em um e-commerce", destaca.

Empreendedores

Por garantir agilidade, a ferramenta conquistou alta adesão entre negócios de todos os portes - desde microempreendedores até grandes corporações. Afinal, a tecnologia é uma verdadeira aliada dos profissionais.

Para se ter ideia, dados da McKinsey mostram que 63% das empresas que adotam inteligência artificial percebem aumento significativo nas receitas, em especial nos setores de marketing e vendas. Por isso, o mercado para quem deseja atuar na área está cada vez mais vasto e promissor.

Nesse cenário, profissionais que dominam tanto marketing digital quanto IA têm uma vantagem competitiva significativa. O administrador Eduardo Soares, se interessou pela área porque enxergou possibilidade de aumentar sua renda e diversificar suas fontes de lucro.

Em 2023, criou a W&E Comunicação e Marketing, e tem investido cada vez mais em especialização para, mais para frente, se dedicar de vez à sua microempresa. “Penso em migrar completamente para o marketing digital no futuro. Meu objetivo é abrir uma agência especializada em Google Ads, focada em ajudar empresas a expandirem sua presença online e aumentarem seus resultados.

“A experiência que adquiri na minha profissão principal me dá uma visão empresarial mais ampla, facilitando a compreensão de gestão, comportamento do consumidor e estratégias de negócios. Esses conhecimentos são essenciais para o sucesso no marketing digital”, destacou Eduardo.

Potencial

O relato de Eduardo Soares reflete que muitas pessoas reconhecem o potencial do Marketing Digital para dar um gás no próprio negócio, mas como qualquer novo investimento, o passo para aderir ao marketing digital gera receio.

Para orientar o público que deseja utilizar da ferramenta para gerir e impulsionar seu empreendimento, o especialista Felipe Pereira destacou os erros mais comuns cometidos ao investir em marketing digital.

“Primeiro, eu diria que é não escolher os canais digitais adequados, e segundo, não entender o papel de cada estratégia”, afirmou. Ele completa que dessa forma, é difícil compreender o papel de cada estratégia num planejamento eficaz.

Adicionalmente, Felipe também orienta explorar as estratégias digitais dentro de cada canal de forma adequada para se destacar entre a concorrência. “Cada canal tem sua particularidade, a forma de eu postar um conteúdo no Instagram é diferente de eu postar um conteúdo no YouTube e eu preciso de ter a particularidade de cada rede para que eu consiga realmente construir essa minha autoridade e me tornar referência dentro de cada área”.

