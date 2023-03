Marketing do Futuro é tema de manifesto. Conheça mais.

A- A+

Foi lançado ontem, no Porto Digital, o chamado “Manifesto Marketing do Futuro” capitaneado por Silvio Meira, cientista, professor e conselheiro de grandes empresas; e Rosário Pompéia, mestre em comunicação e consultora em marketing. O objetivo da iniciativa é apresentar e debater as teorias do marketing e as mudanças ocasionadas pelo espaço tridimensional do digital, social e físico. Estavam presentes ainda Manuel Falcão, diretor de marca e comunicação da Globo; e Magaly Marinho, head de marketing e inovação das Tintas Iquine.

"A ideia do manifesto foi trazer uma provocação às mudanças que o marketing está passando nos dias de hoje. Ele está saindo de uma era industrial para uma nova era que é o marketing na sociedade do conhecimento. Então, a gente vai trazer algumas provocações e uma metodologia para colocar isso na prática, trazendo várias provocações com várias reflexões”, explica Rosário Pompéia, coautora do Marketing do Futuro. Segundo Rosário, o texto surgiu de um debate entre ela e Silvio.

Já Silvio Meira, também autor do manifesto, o "Marketing do Futuro” é uma provocação acerca das mudanças vindas dos clientes, do mercado, do contexto e das tecnologias. “Trabalhar nisso foi o resultado de três anos tentando entender o que está mudando, combinado com uma certa necessidade não só da gente explicar porque as mudanças estão acontecendo, mas o que fazer a partir delas. E é o tipo de coisa que acontece com quem tá no Porto Digital, com a proximidade às empresas, por estarem no mesmo lugar, por a gente ter parte dos mesmos problemas”, conclui.

Segundo os autores, o Marketing do Futuro possui um modelo com 9 passos: desenvolver competências; hub do marketing; potencializar negócio em plataformas; encontrar comunidades; plano de marketing de efeitos de rede; ecossistemas de comunicação; narrativas de rede; indicadores de avaliação, fazer tudo de novo.

A procura pelo evento no Porto Digital foi grande que lotou não somente o auditório, mas também o 8º andar do prédio. As palestras também contaram com a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Porto Digital, e o lançamento oficial do site. Profissionais da área manifestaram bastante interesse no debate sobre o tema.

Depois do lançamento no Recife, os autores vão fazer uma turnê para divulgar o manifesto que passará pelas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e Foz do Iguaçu.

