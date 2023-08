A- A+

Turismo Marriott International empreende o primeiro hotel de luxo do grupo em São Paulo; confira Propriedade impulsiona o desenvolvimento da região do Parque da Cidade, no coração da maior metrópole brasileira

A JW Marriott, parte do portfólio de 30 marcas hoteleiras do Marriott Bonvoy, inaugurou em maio de 2022 primeiro hotel de luxo da Marriott International na cidade de São Paulo, que está em plena operação. A convite do grupo, a Folha de Pernambuco visitou o empreendimento e apresenta um pouco da diversidade de serviços de alto padrão oferecidos.



O JW Marriott Hotel São Paulo se propõe a ser um refúgio para viajantes em um dos centros comerciais mais movimentados da grande metrópole, com princípios focados na "atenção plena" para atender pessoas que buscam conforto e bem estar para o corpo, a mente e a alma.

“A JW Marriott é conhecida por combinar hospedagem luxuosa com princípios da atenção plena que são hoje inerentes ao viajante, tanto a lazer quanto a negócios”, diz Bruce Rohr, Global Brand Leader da marca.

Bar Caju disponibiliza cardápio com drinks diversificados

Instalações luxuosas e serviços gastronômicos

O hotel oferece um ambiente moderno e luxuoso, focado no bem-estar, aos viajantes de ambos os segmentos em busca de um refúgio urbano. Com 258 quartos e suítes decoradas com estilo contemporâneo e elegante, móveis feitos sob medida, o empreendimento oferece diversas opções de entretenimento e serviços de alta gastronomia.



Entre as atrações está o Bar Caju, aberto para hóspedes e visitantes, disponibiliza um cardápio diversificado de drinks preparados com ingredientes frescos. Outro serviço exclusivo do hotel é Neto, restaurante italiano com inspirações globais, disponível para hóspedes e visitantes que buscam alta gastronomia na capital paulista.

“O JW Marriott Hotel São Paulo, nosso primeiro hotel de luxo na cidade, amplia nossa presença no país, reforça nosso compromisso e visão para a região e complementa o portfólio existente com uma marca de luxo global e renomada, almejada por viajantes sofisticados e conscientes em busca de um atendimento superior”, afirma Brian King, presidente da Marriott International para o Caribe e América Latina.

Experiências gastronômicas imersivas

O restaurante italiano Neto é aberto a todas as pessoas. Seu intuito é promover um espaço de conexão para

hóspedes e visitantes em um hall de dois andares decorado com madeira brasileira e mármore (ambos

símbolos da diversidade do estado de São Paulo). A cozinha, liderada pelo chef Ícaro Rizzo, reimagina

pratos clássicos da culinária italiana, mesclando técnicas tradicionais com ingredientes locais frescos. O

restaurante vai funcionar de segunda-feira a domingo.

O Caju Bar é figura central no saguão do hotel. Também aberto a hóspedes e outros visitantes, ele busca

fazer a fusão de receitas clássicas com ingredientes brasileiros tradicionais para servir drinks refrescantes.

Espírito renovado, conexões significativas

Restaurante Neto leva a alta gastronomia do chef Ícaro Rizzi para hóspedes e visitantes

Cuidados com o corpo e a mente

O JW Marriott oferece serviços focados no bem estar, como o spa com diversos tipos de terapias, a piscina aquecida e a uma academia de ginástica completa, equipada com os aparelhos mais modernos.



O spa do hotel apresenta elementos de design contemporâneo combinados com uma paleta de tons relaxantes, texturas naturais e mobiliário luxuoso. Ele conta com 5 salas de tratamento, com medidas entre 10,5 m 2 e 20 m 2 , que convidam à paz e ao repouso. Uma delas é especial para casais. Profissionais especialistas oferecem uma seleção de terapias com frutas e flores, promovendo a calma e o bem-estar para revigorar corpo e mente. O hotel conta ainda com uma academia de ginástica moderna completa, uma sala de yoga privativa, piscina coberta e sauna.

Hotel oferece SPA exclusivo com diversos tipos de terapia

Design inspirador

O projeto do JW Marriott São Paulo foi concebido com base em extensa pesquisa sobre arquitetura, paisagismo, artesanato e recursos naturais brasileiros, visando priorizar o uso de materiais nacionais em sua

construção. O renomado escritório de arquitetura norte-americano HKS desenvolveu e viabilizou o design

personalizado de todos os espaços de circulação, quartos e suítes do hotel. O paisagismo foi projetado pelo

arquiteto Sérgio Santana, que deu prioridade a árvores da floresta Atlântica e flora do bioma natural para

atrair pássaros e animais nativos.



O saguão é decorado com uma instalação exclusiva de fibras ópticas e cristais, representando um céu estrelado, e obras de arte criadas pelo renomado artista brasileiro Burle Marx e o pintor e designer paulistano Antônio Malta.



“O JW Marriott Hotel São Paulo é um oásis no coração da cidade. A propriedade vai oferecer programas

que promovam o cuidado com a mente, a nutrição do corpo e a revitalização da alma. Além disso, ela busca

redefinir o conceito de luxo na metrópole oferecendo atendimento de nível mundial, cultura local autêntica

e um merecido descanso da floresta de concreto ao redor”, diz Rosana Okamoto, gerente geral do JW Marriott Hotel São Paulo.

Toques sutis proporcionam momentos de relaxamento e reflexão, como uma instalação artística que representa um fluxo d’água — uma referência ao rio Pinheiros, que passa à frente da propriedade. Espaços

de circulação, quartos e suítes são decorados com uma seleção exclusiva de obras de arte de artistas brasileiros renomados.



Eventos e celebrações sob medida

O JW Marriott Hotel São Paula abriga um centro de convenções totalmente equipado, com mais de 1.000 m 2 e um pé direito de 5,8 m. O amplo espaço tem seis salas privativas com janelas grandes e iluminação natural, com vistas para um trecho de floresta preservada. A Marriott International opera 10 propriedades no Brasil e mais de 300 na região do Caribe e América Latina. Para mais informações, acesse marriottbonvoy.com.



*O repórter Juliano Muta esteve em São Paulo a convite do grupo Marriott Bonvoy

