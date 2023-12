A- A+

Comemoração Martorelli Advogados celebra 40 anos de atuação e anuncia novos projetos Fundado no Recife e um dos escritórios de advocacia mais respeitados do Brasil, o Martorelli Advogados reuniu nomes do mercado jurídico, político e corporativo

Para celebrar quatro décadas de atividades, o Martorelli Advogados reuniu, na noite desta quinta-feira (7) - no Armazém 14, no Bairro do Recife -, os principais nomes do mercado jurídico, político e corporativo do País.

Fundado no Recife e um dos escritórios de advocacia mais respeitados do Brasil, o escritório convidou 800 pessoas para a comemoração, que marca não só a longevidade, mas também o novo conceito de "Advocacia para futuro" do Martorelli.

O evento teve como atração principal Gilberto Gil e o os Gilsons – trio formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil, respectivamente filho e netos do cantor e compositor baiano.

Em seguida, a cantora pernambucana Clara Sobral. O DJ Paulinho BH será a outra atração. A Orquestra Backstage encerra a noite com muito frevo.

O evento também marca os novos projetos do Martorelli, com anúncio da nova identidade visual e das novas parcerias, que representam o avanço em outras áreas. A empresa fechou acordos com escritórios especializados em direito tributário, digital e ambiental.

"A gente chega aos 40 anos com muito trabalho, preocupado com a advocacia de uma forma geral e em fazer de uma forma correta, trabalhando a sua função social. Eu digo sempre que a advocacia é, antes de tudo, função social, dedicação vocacional, estudo constante, trabalho árduo e a colheita do sucesso como fruto da indicação dos próprios clientes", disse o sócio fundador da Martorelli Advogados, João Humberto Martorelli.

